L’Italvolley batte 3-0 la Serbia e va alle Olimpiadi di Tokyo

(Di lunedì 12 agosto 2019) Una settimana dopo l`Italia del volley festeggia un`altra magnifica impresa, firmata questa volta dagli azzurri di Gianlorenzo Blengini: qualificati per ledi2020. Per uno strano scherzo del destino a quasi dodici mesi di distanza dal ko subito nel Mondiale 2018, Giannelli e compagni si sono presi la rivincita sulla, dominandola 3-0 (25-16, 25-19, 25-19), e soprattutto strappando il pass per la rassegna a cinque cerchi. Uno spettacolo in campo, Italia totale padrone del campo, e sugli spalti: i 5500 del PalaFlorio non hanno mai abbandonato gli azzurri, accompagnandoli sino all`ultimo punto per poi esplodere di gioia.Quella ottenuta oggi rappresenta la 12esima partecipazione olimpica per la nazionale italiana maschile, una striscia ininterrotta, ricca di gioie e medaglie, iniziata nel lontano nel 1976: Olimpiade di Montréal. A tutto questo si somma il grande ...

