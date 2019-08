L’ironia di Fiorello sul governo | Salvini è il gatto che si mangia il topo M5s | il Pd

Fonte : ilfattoquotidiano

L'ironia di Rosario Fiorello ha coinvolto i principali attori della politica italiana: da Matteo Salvini al M5s fino al Pd. Il cane che interviene, abbaia ma non spaventa nessuno. Il gatto che si mangia il topo, mentre rassicura sulla durata del governo. Alla fine del video, pubblicato sul proprio account Instagram, lo showman siciliano ha polemizzato, sempre in modo canzonatorio, sulle critiche che gli erano state mosse sul suo compenso in Rai: "Ma come, e questi politici che vogliono votare sempre? Sapete quanto costa tornare al voto?".

