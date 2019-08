L' incidente di Pozzovivo e il futuro del nostro ciclismo abbattuto dalle auto

Fonte : ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2019) Al Giro d'Italia c'era andato per aiutare il capitano, Vincenzo Nibali. E c'era riuscito egregiamente. Al Giro di Svizzera per trovare il giorno buono, quello per riprovare l'effetto che fa trovarsi solo al comando. E l'aveva sfiorato sul San Gottardo alla terzultima tappa. Al Giro di Polonia invece

Gazzetta_it : Incidente per #Pozzovivo investito da un auto nei pressi di #Cosenza Fratture a gamba e braccio. Addio #Vuelta… - RaiSport : Brutto incidente in allenamento per Domenico #Pozzovivo Il trentaseienne è stato investito da un'auto nei pressi d… - Eurosport_IT : Ancora paura e un incidente per un ciclista... ???? Riprenditi presto Domenico... ?? #Pozzovivo -