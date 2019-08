Lega | tra i militanti alla festa di Pontida | “Mai fidati del M5s | adesso Salvini vada

In Nuova Zelanda il governo ha ricomprato più di 10mila armi da fuoco diventate ilLegali dopo la strage di Christchurch : In Nuova Zelanda, nell’ultimo mese, il governo ha ricomprato dai cittadini 10.242 armi da fuoco. dopo la strage di Christchurch del 15 marzo, in cui l’australiano Brenton Tarrant aveva ucciso 51 persone usando armi acquistate legalmente in Nuova Zelanda, il governo della

Imam Rimini travolto sulle strisce pedonali da un consigliere della Lega : “Prego per lui” : Il consigliere comunale della Lega Carlo Grotti ha travolto sulle strisce pedonali a Rimini Omar Faruk, bangladese di quarantanove anni guida del centro islamico riminese. “L'ho visto all'ultimo momento, ho cercato di frenare, ma non ci sono riuscito”, ha raccontato sotto choc. Il ferito è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bufalini di Cesena.Continua a leggere

SPILLO/ Elezioni anticipate e Cottarelli : il 'contratto' fra la Lega e il Quirinale : Elezioni anticipate. Difficile prevedere cosa può accadere dopo l'apertura della crisi di Governo, ma c'è una soluzione che va bene a Salvini e al Quirinale

I 17 mesi dell’Italia giallo-verde - dal contratto Lega-M5s alla crisi di governo : la video-scheda : Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. La Lega quadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s e Lega così lontani prima del voto trovano una sintesi nel “contratto”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. ...

Crisi di governo - la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 234 punti. Borsa - Milano apre in calo e cede l’1 - 61% : La Crisi di governo fa schizzare in alto anche lo spread. In apertura, il differenziale tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo e tocca i 234 punti base a causa dell’incertezza politica che attende l’Italia, con il rendimento del decennale al 2,731%. Piazza Affari apre gli scambi in forte calo, con il Ftse Mib che cede l’1,61% a 20.505 punti, in attesa del rating di Fitch. L'articolo Crisi di governo, la rottura tra Lega e 5 Stelle ...

‘Ndrangheta - seconda tranche dell’operazione che colLega l’Italia al Canada : 28 arresti a Reggio Calabria : “La ‘Ndrangheta non ha confini decisionali e Siderno non è un ‘locale’ come tutti gli altri, ha competenze che non ha nessuno”, aveva detto il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo il 18 luglio scorso, in occasione della prima tranche di arresti dell’operazione Canadian ‘ndrangheta Connection. Che ora prosegue: stamattina sono state arrestate 28 persone – 23 in carcere e 5 agli arresti ...

Crisi di governo - la rottura tra Lega e 5 Stelle fa schizzare lo spread a 232 punti. Borsa : attesa apertura in ribasso : La Crisi di governo fa schizzare in alto anche lo spread. In apertura, il differenziale tra Btp e Bund tedesco è in forte rialzo e tocca i 232 punti base a causa dell’incertezza politica che attende l’Italia, con il rendimento del decennale al 2,731%. Un’apertura in ribasso è attesa anche per Piazza Affari. In preapertura il Ftse Mib è atteso in calo di 217 punti sulla chiusura di ieri a 20.841 punti. L'articolo Crisi di ...

Conte : "Andrò in Aula - sarà una crisi trasparente " | Salvini : "Mi candido premier" | Di Maio : "La Lega ha preso in giro il Paese" | Zingaretti : "Pronti alle urne" : Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare Conte (in quota M5s).

Venezia. ColLegamento tra piste ciclabili e parcheggio scambiatore di Zelarino : La Giunta comunale di Venezia ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, il progetto definitivo per la

Governo - se si votasse oggi la Lega avrebbe ancora bisogno di alleati. Con il centrodestra unito - oltre i due terzi in entrambe le Camere : Lega fortissima, ma non abbastanza da governare da sola. Almeno stando ai sondaggi attuali. Servirebbe almeno l’alleanza “sovranista” con Fratelli d’Italia per ottenere il premio di maggioranza. Ancor meglio se si aggiungesse Forza Italia. E’ quanto emerge dagli scenari disegnati da Youtrend per l’agenzia Agi, sulla base dei sondaggi datati 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%, il Pd al 21,7%, M5s al 17,6%, ...

Governo - Conte-Salvini : vertice terminato. Lega : no a rimpasto - unica alternativa sono elezioni. Di Maio : «Io tranquillo - lavoro per il Paese» : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per...

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Crisi governo - vertice Conte-Salvini terminato DIRETTA ?Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...

Rischio crisi - vertice Conte-Salvini. Lega : no rimpasto - voto unica strada : «Nessun rimpasto, l'unica alternativa sono le elezioni». La Lega, con una nota ufficiale, nega l'ipotesi di un rimescolamento dei ministri per proseguire con il governo...