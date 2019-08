Lecce | ok della Commissione | stadio Via del Mare agibile per la Coppa Italia

DIRETTA Lecce FROSINONE/ Risultato live : il precedente della finale playoff : DIRETTA LECCE FROSINONE streaming video e tv: cronaca e Risultato live della partita amichevole che le due squadre giocano al Briamasco di Trento.

Calciomercato - le ultime : Genoa grandi firme - doppio colpo del Lecce e tutti gli obiettivi della Fiorentina : Il Calciomercato è sempre più nel vivo, sono ore caldissime per quanto riguarda le squadre del campionato di Serie A e non solo. Il Lecce è scatenato, pronti due colpi per l’allenatore Liverani: si tratta del difensore Magnani dell’attaccante Babacar, per entrambi accordo con il Sassuolo per un doppio prestito, il primo con diritto di riscatto, il secondo con obbligo, a questo punto sembra sfumare definitivamente Yilmaz. Genoa ...

Calciomercato - le trattative : scatto in attacco della Spal - il Lecce adesso fa sul serio - innesto del Verona : Sono calde le ultime di Calciomercato, ecco il punto che riguarda le squadre del campionato di Serie A. Attivissima la Spal che sta per definire l’arrivo di Stepinski dal Chievo, operazione da circa 3,5 milioni di euro, trattativa avviata anche con il Sassuolo per Di Francesco, i neroverdi che hanno piazzato il colpo Obiang, arriva dal West Ham per 10 milioni di euro compreso di bonus. Doppia operazione in casa Cagliari, dopo Rog ...

Lecce - si tuffa dalla Grotta della Poesia : 45enne finisce in ospedale - non è grave : Nuova tragedia sfiorata questa mattina alla Grotta della Poesia, una incantevole località della provincia di Lecce, situata a Roca, marina di Melendugno. Secondo quanto riporta la stampa locale, in particolare Il Quotidiano di Puglia sulle sue pagine online, pare che un 45enne, F.R. le sue iniziali, si sia tuffato da un punto della scogliera. Purtroppo qualcosa non è andata per il verso giusto e il tuffo nelle acque cristalline della Grotta è ...

Lecce - tutto pronto per l’inizio della nuova stagione : mercoledì si comincia : In seguito al fantastico doppio salto consecutivo, il Lecce non vede l’ora di riabbracciare la Serie A dopo tanti anni. tutto pronto per l’inizio della nuova stagione. Comincerà infatti mercoledì 10 luglio, ufficialmente, la stagione agonistica 2019/2020 dei giallorossi. Il tecnico Fabio Liverani e i suoi uomini si ritroveranno in sede entro la serata di mercoledì presso il Ristoppia Resort. Da giovedì 11 a venerdì 13 i ...

Lecce - oggi 20 giugno i funerali della 16enne che si è tolta la vita ad Andria : Si sono svolti questo pomeriggio presso la parrocchia di Fulgenzio a Lecce i funerali della 16enne che martedì scorso si è tolta la vita in una comunità ad Andria, dove si trovava da qualche tempo. La giovane era originaria del Salento, e si è impiccata con una cintura nella sua stanza, dove è stata trovata esanime dal personale della struttura. La cintura con la quale l'adolescente ha compiuto l'estremo gesto è stata posta sotto sequestro. ...

Le notizie del giorno – Le parole di Commisso su Chiesa - il presidente del Lecce si racconta a 360° - Sarri nuovo allenatore della Juventus : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Commisso SU Chiesa – “La mia intenzione è di tenerlo. Non voglio che sia un altro Baggio. Mi è stato assicurato che non ci sono clausole secondo cui possa andarsene”. Sono le importanti dichiarazioni del nuovo proprietario della Fiorentina, Rocco ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Le decisioni del Milan su André Silva e Suso - gli obiettivi del Lecce - l’offerta record della Juventus per Salah : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. ANDRE’ Silva E Suso – La programmazione del Milan entra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di Suso e André ...

Lecce - percosse e minacce sui bambini della scuola materna : interdetta insegnante di 61 anni : I carabinieri avevano iniziato un monitoraggio audio e video in classe dopo la denuncia dei genitori di un bambino che si rifiutava di andare a scuola. La donna è stata sospesa dal pubblico servizio e ha il divieto di esercitare la sua attività