Le star dal red carpet dei Teen Choice Awards 2019

Andrea Dal Corso : “Riconquistare Teresa Langella è stata dura - l’ho seguita per tutta Italia” : Andrea Dal Corso racconta come ha fatto breccia nel cuore della tronista dopo il suo clamoroso no alla scelta. Tra appostamenti sotto casa, inseguimenti in giro per l'Italia e pizze volate dalla finestra, ecco cosa è successo lontano dalle telecamere. Compresa la lettera di dieci pagine inviata da Andrea al padre di Teresa.Continua a leggere

Ciclismo - Elia Viviani superstar : il palmares dell’azzurro - dal trionfo olimpico al sigillo europeo : Elia Viviani è il nuovo campione europeo di Ciclismo. trionfo di forza per l’azzurro che è di fatto uno dei corridori di punta dell’intero movimento. Vincente sia in pista che su strada, negli ultimi anni è stato capace di conquistare affermazioni nei grandi giri, così come nelle rassegne continentali e mondiali. Di certo l’oro olimpico conquistato a Rio de Janeiro 2016 nell’omnium è stata una delle sue più grandi ...

Ciclismo - Elia Viviani superstar : il palmares dell’azzurro - dal trionfo olimpico al sigillo europeo : Elia Viviani è il nuovo campione europeo di Ciclismo. trionfo di forza per l’azzurro che è di fatto uno dei corridori di punta dell’intero movimento. Vincente sia in pista che su strada, negli ultimi anni è stato capace di conquistare affermazioni nei grandi giri, così come nelle rassegne continentali e mondiali. Di certo l’oro olimpico conquistato a Rio de Janeiro 2016 nell’Omnium è stata una delle sue più grandi ...

Calcio femminile - la star Megan Rapinoe si racconta : continua la ‘battaglia’ fuori dal campo : Protagonista in campo e fuori Megan Rapinoe, 34enne star della nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti ha trascinato la sua squadra nell’ultima edizione dei Mondiali e da anni si batte per i diritti civili. “Dobbiamo essere migliori; dobbiamo amare di più e odiare di meno; dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno”. Intervistata oggi sul New York Times, Megan Rapinoe si racconta. “Volete che siamo dei ...

L'oroscopo flash di Simon and the stars (dal 5 all'11 agosto) : di Simon and the StarsARIETEIn un contesto di grande ripresa, con molti pianeti a favore, l’inizio settimana sembra scorrere un po’ al rallenty. Stanchezza e svogliatezza non ti abbandonano, così come alcune piccole preoccupazioni economiche o familiari che ogni tanto ti fanno venire un diavolo per capello. Non mollare la presa con alcuni obiettivi di lavoro, questo è il momento di battere il ferro (finché ...

Nainggolan e il divorzio dall'Inter : 'starò sul c... - che ne so' : Questo pomeriggio, subito dopo pranzo, Radja Nainggolan è atterrato in Sardegna, accolto da oltre 300 tifosi letteralmente impazziti. Non c'è ancora la firma ufficiale, ma il Ninja è da considerare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Cagliari. Nuovo si fa per dire, visto che il centrocampista belga ha militato tra le file della squadra sarda dal 2010 al 2014, collezionando 131 presenze e 7 gol. Una scelta di cuore anche se sorprendente, ...

Ragazza starnutisce e cosa le esce dal naso è assurdo - mamma e figlia sconvolte : Una Ragazza, Abigail Thompson era a casa sua quando all’improvviso ha stranutito. Subito dopo ha visto a terra qualcosa che brillava e ha chiamato la mamma per capire di cosa si trattasse. Le due donne hanno guardato meglio e si sono accorte che si trattava di un anellino che la Ragazza aveva ricevuto in occasione del suo compleanno quando aveva compiuto otto anni. La Ragazza, oggi 20enne ha ricordato perfettamente quella giornata e il ...

La Fed taglia i tassi per la prima volta dal 2008. Ma potrebbe essere tardi. E non bastare a Trump : Con una mossa attesa dagli operatori, la Federal Reserve ha tagliato i tassi di 25 punti base, la prima riduzione degli ultimi dieci anni. Una decisione che, secondo molti osservatori, non basterà però a ridare fiato all’economia Usa e a eliminare i rischi di recessione e che sicuramente non servirà nemmeno a evitare le ire del presidente Donald Trump che, con il suo solito stile roboante, nei giorni scorsi aveva sfidato l’indipendenza della ...

Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019 : Ferit Pronto a Riconquistare Nazli! : Anticipazioni Bitter Sweet dal 5 al 9 agosto 2019: tanti personaggi cambiano volto, ed altrettante verità vengono alla luce. In particolar modo, il protagonista è Hakan: su di lui emergono molti particolari inquietanti che nessuno aveva mai immaginato.. La soap turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore sta per raggiungere diversi punti di svolta. Nelle Anticipazioni della scorsa settimana infatti è diventato chiaro che una terribile ...

KJ Apa di “Riverdale” starebbe frequentando una collega attrice : Si tratterebbe della ex di Dylan O'Brien The post KJ Apa di “Riverdale” starebbe frequentando una collega attrice appeared first on News Mtv Italia.

Calendario Serie Tv in Italia 2019 - De Dag dal 2 agosto su starzPlay : Calendario Serie Tv in Italia 2019Ecco tutte le date di partenza dei telefilm in Italia su Mediaset, Sky, Netflix, Fox, Rai, Amazon, TIMVISIONIl Calendario Serie tv in Italia 2019 – La guida aggiornata alle Serie tv in arrivo nei prossimi mesi in Italia sui canali in chiaro, pay e sui servizi di streaming come Netflix, Amazon e TIMVISION.Da Gennaio 2019 a Dicembre 2019 ecco quando arriveranno i nuovi episodi di Grey’s Anatomy, Young ...

JAMS sbarca su Rai2 - dal 28 luglio la serie su minori e molestie con guest star Alessandro Borghese : Dopo il successo su Rai Gulp e Raiplay, la serie JAMS arriva su Rai2 da domenica 28 luglio alle 07.50 per 5 settimane. Coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, JAMS è stata ideata per essere la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui minori e lo fa dal loro punto di vista. Un racconto nel linguaggio dei ragazzi per aiutarli a ...

Lega : Salvini - Conte lo ascolterò dal Viminale - mi pagano stipendio per star lì : Roma, 24 lug. (AdnKronos) – L’intervento del premier Giuseppe Conte al Senato sul caso Metropol “lo ascolterò quando finirò il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza al Viminale, dove parliamo di mafia e immigrazione, che è quello per cui mi pagano lo stipendio”. Lo dice Matteo Salvini, parlando con i cronisti davanti Palazzo Chigi.L'articolo Lega: Salvini, Conte lo ascolterò dal Viminale, mi pagano ...

Ospedale Siracusa - Miccichè : basta protestare : Miccichè invita a sospendere la manifestazione ancora in atto davanti la sede dell’assessorato regionale alla Sanita per l'Ospedale di Siracusa