Le notizie del giorno 23 | 30

Le notizie del giorno (21 - 30) : BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI, DOMANI DECIDE L'AULA DEL SENATO; SALVINI POTREBBE RITIRARE MINISTRI La Conferenza dei capigruppo propone a maggioranza che Conte riferisca il 20 a Palazzo Madama. Il centrodestra si ricompatta: Lega, Forza Italia e FdI chiedono insieme che il premier parli il 14. In base al regolamento dovrà esprimersi l'Aula, dove i numeri non sono favorevoli a Salvini. Il leader del Carroccio: "Siamo pronti a tutto. Mi affido ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : BATTAGLIA SUI TEMPI DELLA CRISI, DOMANI DECIDE L'AULA DEL SENATO La Conferenza dei capigruppo propone a maggioranza che Conte riferisca il 20 a Palazzo Madama. Il centrodestra si ricompatta: Lega, Forza Italia e FdI chiedono insieme che il premier parli il 14. In base al regolamento dovrà esprimersi l'Aula, dove i numeri non sono favorevoli a Salvini. Il Pd insorge contro Casellati per la convocazione immediata: una forzatura inaudita. ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : M5S PUNTA A UN NUOVO GOVERNO E DI MAIO ATTACCA: MI ASPETTO LE DIMISSIONI DI SALVINI, SOLO MATTARELLA DECIDE SUL VOTO In assemblea dei gruppi la maggioranza è favorevole alla nascita di un altro governo "di ampio respiro". Il capo dei 5 stelle: "Il leader della Lega ha tradito gli italiani, in 24 ore è tornato da Berlusconi. Ritiri i suoi ministri, se vota contro il governo sfiducia se stesso". Grillo sull'intesa col Pd: volano gli ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : GOVERNO ISTITUZIONALE O VOTO? RENZI SPACCA IL PD, CASELLATI: "SE MANCA ACCORDO IN CAPIGRUPPO DECIDE L'AULA" L'ex segretario pensa a una nuova maggioranza con M5s e le altre forze interessate ad allontanare le elezioni. Rosato chiede che si esprimano i gruppi parlamentari: una conta sancirebbe una divisione netta all'interno del partito, preambolo della scissione. La presidente del Senato ricorda il regolamento: non fisso io il calendario, ma va ...

