L' arrivo dei giochi di Quantic Dream su PC rappresenta un importante cambiamento per

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 12 agosto 2019) Sin dall'uscita del 2010 di Heavy Rain,e i suoi titoli sono stati fortemente associati alle piattaforme PlayStation ma recentemente la compagnia si è staccata da Sony e ha iniziato la collaborazione con NetEase per pubblicareper altre piattaforme. Il risultato di questa collaborazione è l'uscita per PC di Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit via Epic Games StoreIn una recente intervista di David Cage dicon DualShockers, si è appreso quanto siaquestoper lo sviluppatore. È diventato chiaro chestava "pensando a dove volevamo andare con la compagnia da un po 'di tempo" e che interrompere il lancio deiesclusivamente su piattaforme PlayStation avrebbe permesso loro di "lavorare su piattaforme diverse e raggiungere giocatori in tutto il mondo".David Cage ha confermato cheaveva effettivamente ...

LegaSalvini : ++ OPEN ARMS, SI MUOVONO I PM: 'FAVORISCE ARRIVO DEI CLANDESTINI' ++ - Tg3web : Sembra inarrestabile a #HongKong la protesta dei manifestanti, che oggi hanno invaso l’aeroporto. Migliaia le perso… - LegaSalvini : ++ INCIUCIO 5 STELLE - RENZI IN ARRIVO??? ++ Se la Camera votasse in via definitiva il taglio dei parlamentari scat… -