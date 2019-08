L’anno senza baseball

Paola Perego a DM : «Vorrei fare Non Disturbare tutto L’anno. La Talpa senza di me? E’ come se rapissero mio figlio» : Paola Perego © Giuseppe Filosa La vera Paola Perego. A Non Disturbare, la conduttrice brianzola si sente davvero se stessa, libera di curiosare nelle vite degli altri e di ascoltare davvero le persone. Per la nuova edizione, al via domani sera in seconda serata su Rai1, Paola incontrerà anche uomini (qui gli ospiti), chiamati a mettersi a nudo non senza difficoltà. “Gli uomini fanno più fatica a mostrare le loro emozioni, noi donne siamo ...