La riunione parlamentare più drammatica della legislatura

Fonte : agi

(Di lunedì 12 agosto 2019) I numeri e gli equilibri di forza al Senato saranno decisivi per gli sviluppicrisi di governo. E, sopratutto, per la tempistica. Perché sia in Conferenza dei capigruppo che in Aula, conterà il 'peso' di ogni singola forza politica e conteranno, tanto più, le eventuali 'alleanze'. La capigruppo di Palazzo Madama oggi alle 16 sarà infatti chiamata a decidere in primis su cosa dovrà dibattere l'Aula e quindi votare: comunicazioni di Conte e conseguente voto su risoluzioni, mozione di sfiducia a Conte, mozione di sfiducia a Salvini. Quindi, passo successivo, la capigruppo dovrà decidere la data di convocazione dell'assemblea. In entrambi i casi, conteranno i numeri. E non è affatto escluso che l'ultima parola spetti proprio all'Assemblea di Palazzo Madama. Recita infatti il regolamento del Senato (articolo 55): "Il calendario, se adottato ...

