La Repubblica di Nembo Kid

(Di lunedì 12 agosto 2019) Nell’era del iper-personalismo della politica, è evidente che non c’è più spazio per le istituzioni, né tantomeno per la Carta costituzionale. Così si assiste a un isterismo collettivo secondo il quale se un governo va in crisi non c’è altra strada che tornare subito al voto.Un po’ come quando, avendo finito di leggere un albo a fumetti diKid, si passa subito dopo, bulimicamente, al successivo numero. Si perde la cognizione delle cose. Si dimentica che, a fronte di una crisi di governo, la nostra Costituzione prescrive che il Presidente dellaesplori la possibilità di una maggioranza per un nuovo governo.Mortificando questo passaggio, si nega implicitamente la dignità e la funzione del Parlamento. E, al contempo, si afferma una volta di più come lo stesso Parlamento e i suoi ...

