La moglie di Bonolis criticata per i denti della figlia | Con tutti i soldi che

Paolo Bonolis e il figlio Davide : la moglie Sonia Bruganelli “coglie l’attimo” e fa sciogliere tutti i fan : Sonia Bruganelli è tornata a Formentera con tutta la famiglia. Sì, ancora col jet privato, come Lady Bonolis mostra immancabilmente su Instagram ma si vede che ormai è risaputo e non fa più polemica. Come ogni anno, Sonia è sbarcata nella isla tanto cara ai vip e, come ogni giorno, condivide con i suoi fan i momenti della vacanza. Ma stavolta – almeno per ora – nessun commento più feroce degli altri, nessun insulto o accusa di ostentare la sua ...

Sonia Bruganelli vs Zazzaroni 'Schifo'/ moglie Bonolis non perdona scoop Mihajlovic : Sonia Bruganelli, attacco a Ivan Zazzaroni per lo scoop sulla malattia di Mihajlovic: la Moglie di Paolo Bonolis non lo perdona.

Che cicciona! La moglie di Bonolis Sonia Bruganelli massacrata sui social : Sonia Bruganelli, ovvero la moglie di Paolo Bonolis, è più famosa sui social che in tv, ex modella e imprenditrice, in poco tempo è diventata una vera star di Instagram dove, al contrario del conduttore, che si assenta spesso, condivide continuamente momenti del suo quotidiano, con scatti che raccontano le sue giornate, fra shopping, impegni con i figli, vacanze e casting dietro le quinte delle trasmissioni più famose di Canale Cinque. Non certo ...

I tuoi figli hanno bisogno di un dietologo! La moglie di Bonolis contro l'hater : Sonia Bruganelli, solita alle critiche degli hater, ha scelto di non stare in silenzio davanti al commento di chi ha offeso i suoi figli accusandoli di essere obesi. Le critiche, sui social e non, la toccano molto poco, ma quando Sonia Bruganelli legge i commenti di hater che offendono i suoi figli, non ci sta e risponde per le rime mettendo a tacere tutti. È successo nelle ultime ore, quando uno dei tanti hater della moglie ...

Paolo Bonolis - parla la moglie : “Non conduce più Ciao Darwin se…” : Paolo Bonolis e Ciao Darwin. Sonia Bruganelli: “Se metto troppi uomini non lo conduce più” Tra i più grandi successi dell’ormai passata stagione televisiva c’è sicuramente l’ottava edizione di Ciao Darwin condotto ancora una volta da Paolo Bonolis con la partecipazione del maestro Luca Laurenti. Quest’esperimento antropologico divenuto negli anni un vero e proprio cult è riuscito nell’impresa ...

Paolo Bonolis - la dedica della moglie Sonia Bruganelli per il compleanno : «Il più bravo». Malgioglio e mamma Ferragni commentano : Paolo Bonolis oggi compie 58 anni, e in occasione del compleanno la moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato su Instagram un video con una dedica dolcissima al suo compagno di vita. Auguri grande...

Paolo Bonolis - post da brividi della moglie Sonia : Malgioglio commenta : Sonia Bruganelli da brividi sul marito Paolo Bonolis: “Non ha avuto paura di perdere lo scettro di maschio alfa”. Malgioglio e mamma Ferragni commentano Tanti auguri a Paolo Bonolis. L’istrione della tv italiana compie 58 anni, oggi 14 giugno. Considerando la sua brillante e longeva carriera professionale, oltre la metà degli anni li ha passati in […] L'articolo Paolo Bonolis, post da brividi della moglie Sonia: ...

Paolo Bonolis - la dedica della moglie Sonia Bruganelli per il compleanno. Malgioglio e mamma Ferragni commentano : Paolo Bonolis oggi compie 58 anni, e in occasione del compleanno la moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato su Instagram un video con una dedica dolcissima al suo compagno di vita. Auguri grande...

Paolo Bonolis - la dedica della moglie Sonia Bruganelli per il compleanno è commovente : Paolo Bonolis oggi compie 58 anni, e in occasione del compleanno la moglie Sonia Bruganelli ha pubblicato su Instagram un video con una dedica dolcissima al suo compagno di vita. Auguri grande...