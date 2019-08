La Lega si affida a Casellati | il Colle ascolterà le Camere

Lega : Rizzotto espulso - Candiani 'non ci servono deputati inconcludenti e inaffidabili' : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Rizzotto non rappresenta più la Lega né all’interno dell’Ars né in ogni altro contesto". Con una lettera ufficiale il commissario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani rende nota l'espulsione del deputato siciliano Tony Rizzotto dal Carroccio. Una decisione,

Bitter Sweet Anticipazioni 18 giugno 2019 : Battaglia Legale per l'affidamento di Bulut : Ferit vuole impedire che Hakan e Demet ottengano l'affidamento di Bulut. Intanto Asuman viene colta in flagrante mentre ruba in un negozio.