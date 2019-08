La crisi | il voto in autunno e quella coincidenza di Draghi

crisi di governo - cosa può succedere : sfiducia di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno. Tutte le tappe che (non) portano al voto : Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue di Ferragosto per festeggiare la sfiducia a Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio della Crisi di governo, un cosa appare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada ...

crisi di governo - dopo il voto serve almeno un mese prima di formare un nuovo governo : dopo il voto ci vorranno, nella migliore delle ipotesi (cioè se emerge subito una chiara maggioranza vincitrice), circa 30 giorni per insediare un nuovo premier a Palazzo Chigi. Questo significa che per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà poco più un mese di tempo prima della scadenza del 31 dicembre. E negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo.

crisi - oggi la “sentenza” della capigruppo del Senato. Ma è scontro su voto subito : In attesa dalla decisione della capigruppo del Senato sulla calendarizzazione della mozione con cui la Lega toglie la fiducia a Giuseppe Conte e al governo (atto che aprira' formalmente la Crisi), si acuisce lo scontro tra favorevoli e contrari al voto immediato. E tutti, dalla Lega ai 5 stelle, da Fratelli d'Italia al Partito democratico, guardano al Colle e sperano. Luigi Di Maio rilancia la raod map proposta dal Movimento 5 stelle: approvare ...

crisi - Grasso a Tgcom24 : "Nessun inciucio - ma un governo tecnico per andare al voto" : "Serve un esecutivo per gestire la fase finanziaria. Nessun inciucio, ma un governo tecnico per il voto". Lo ha detto a Tgcom24 Pietro Grasso (LeU), ricordando che la "Lega non ha i numeri per sfiduciare il premier Conte".

crisi governo - Di Stefano (M5s) : “Pronti al voto ma dopo taglio parlamentari. Salvini? Pagherà - come è successo a Renzi e a Berlusconi” : “Noi del M5s siamo assolutamente pronti al voto, ma la prima cosa che si deve fare, per rispetto degli italiani, è il taglio dei parlamentari. Sono stati già fatti tre passaggi parlamentari e manca solo il quarto, che si fa in due ore d’Aula perché non si può neanche emendare”. Così il sottosegretario M5s agli Esteri, Manlio Di Stefano, risponde al giornalista di Radio Radicale, Lanfranco Palazzolo, sugli intenti dei 5 Stelle ...

crisi di governo - Grasso all’opposizione : “Non facciamo il lavoro sporco di Salvini. Non partecipiamo al voto su mozione di sfiducia” : I senatori dell’opposizione fuori dall’aula quando si voterà la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. È la proposta lanciata da Pietro Grasso. “Non ho alcuna intenzione di ballare sulla musica suonata da Salvini, una musica pericolosa”, scrive l’ex presidente del Senato in un post su facebook. Che prima di spiegare il suo punto di vista, ci tiene a sottolineare: “Del governo Lega-5Stelle penso il peggio, l’ho ...

crisi - il Pd come la Lega : “Taglio parlamentari è trucchetto per non andare al voto”. Renzi : “Dirò come la penso in Parlamento” : Sul taglio dei parlamentari il Pd la pensa come la Lega. O meglio: una parte del Pd. “come ha già detto negli ultimi giorni il segretario Zingaretti, la proposta di approvare alla Camera il taglio dei parlamentari è un trucchetto di Luigi Di Maio per non andare al voto e prolungare l’agonia, per non assumersi responsabilità”, è il modo con cui fonti dei dem vicine a Nicola Zingaretti commentano l’appello lanciato dal ...

crisi di Governo - in caso di voto anticipato i sondaggi premiano l’asse sovranista : a Salvini basterebbe la Meloni per governare : Una Lega dominante che avrebbe bisogno giusto dall’appoggio di Fratelli d’Italia per garantirsi una robusta maggioranza. È il Parlamento che ci verrebbe consegnato da nuove elezioni secondo l’ultima proiezione realizzata da Ipsos per il Corriere della Sera, basandosi su un sondaggio di giovedì 8 agosto. Matteo Salvini aveva promesso di correre “da solo”, per poi rimangiarsi la parola nel giro di 24 ore con un ...

crisi di governo - ora è scontro sulla data del voto. E Salvini evoca l’inciucio M5S-Pd Taglio parlamentari per far slittare tutto : Convocati a Roma per lunedì i parlamentari leghisti, la corsa del leader per la sfiducia a Conte. Salvini attacca: «Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio». La replica del Movimento: «Giullare»

crisi di governo - Meloni strizza l’occhio alla Lega : “Voto subito e alleanze prima delle elezioni” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Così Giorgia Meloni, leader di FdI, commenta l’intenzione di Salvini di andare da solo al voto. “Mi aspetto che il governo vada a casa e che si faccia in modo di votare nel minor tempo possibile, per dare all’Italia un governo capace di affrontare la manovra e dare quelle ...

crisi di governo - il voto M5s per la von der Leyen il punto di non ritorno : retroscena : La Crisi di governo era nell'aria da tempo. Se non mesi, almeno da settimane. Per certo dopo il voto alle Europee, o meglio durante la campagna elettorale, qualcosa - di grosso - si era rotto nel rapporto tra Lega e M5s. Troppi attacchi, scomposti e reciproci. Lo showdown si è consumato dopo il voto

Partita aperta su tempi della crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte Salvini : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...