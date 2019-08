La crisi di governo | il voto in autunno e quella coincidenza con Draghi

crisi di Governo - avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Lo spread resta stabile : La Crisi di Governo era cominciata definitivamente giovedì sera, dopo la presentazione da parte della Lega della mozione di sfiducia per il premier Giuseppe Conte. Venerdì i mercati avevano presentato il conto: a Piazza Affari un listino praticamente tutto in rosso, con pesanti perdite sopratutto nel settore bancario. E lo spread volato sopra i 240 punti base dopo una fiammata verso l’alto di oltre 30 punti. La nuova settimana inizia ...

crisi di governo - Mattarella non lavorerà per nuove maggioranze. E un eventuale altro esecutivo dovrà avere identità e credibilità : E Mattarella? Al quinto giorno di Crisi hanno già parlato, e abbondantemente, tutti i leader dei partiti, compresi quelli che erano finiti un po’ in ombra (davvero o per finta) come Beppe Grillo e Matteo Renzi. Il presidente della Repubblica non può che osservare e ascoltare in silenzio, per il momento. I protagonisti in questi giorni sono le forze politiche (tanto più prima della formalizzazione della sfiducia in Aula) e prima delle ...

crisi DI GOVERNO/ Le tre "scelte" di Mattarella : La lega ha rotto l'alleanza di GOVERNO sul Tav per evitare di farlo sull'autonomia regionale. I possibili sviluppi della CRISI

crisi di Governo - Salvini ufficializza il ritorno da Berlusconi : “Gli proporrò patto per l’Italia del sì. Non escludo anche qualche grillino” : Al quinto giorno della Crisi di Governo Matteo Salvini getta la maschera: la Lega non correrà da sola ma torna tra le braccia di Silvio Berlusconi e del centrodestra. “Gli proporrò un patto – annuncia Salvini intervistato da il Giornale – l’Italia del sì contro l’Italia del no”. Un’alleanza contro dentro tutti, da Giorgia Meloni alle “nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori”, ma ...

crisi di governo - Elisabetta Casellati pronta a favorire Matteo Salvini : l'indizio decisivo : Sono ore decisive per le sorti dell'ormai finito governo gialloverde quelle precedenti alla riunione dei capigruppo a Palazzo Madama, in programma per lunedì 12 agosto. A presiedere la presidente del Senato, Elisabetta Casellati (Forza Italia), che - rivela Il Corriere della Sera - starebbe studiand

crisi di governo - cosa può succedere : sfiducia di Ferragosto e tagliapoltrone d’autunno. Tutte le tappe che (non) portano al voto : Il sogno di una notte di mezza estate, per Matteo Salvini, è un barbecue di Ferragosto per festeggiare la sfiducia a Giuseppe Conte e le elezioni già fissate dopo poche settimane. Poco più di un sogno, appunto. Perché a sole 72 ore dall’inizio della Crisi di governo, un cosa appare chiara: molto difficilmente le pretese del leader della Lega si tradurranno in realtà. Anzi, è probabile anche che alle tanto agognate elezioni non si vada ...

Perché la crisi del governo certifica il fallimento di due chiari modelli di populismo : La velocità con cui la politica italiana si è ritrovata nel giro di poche ore a dover fare i conti con un governo passato in meno di una settimana dal votare prima la fiducia al suo presidente del Consiglio e poi a chiedere improvvisamente la sua sfiducia rischia di farci concentrare molto sui detta

crisi di governo - dopo il voto serve almeno un mese prima di formare un nuovo governo : dopo il voto ci vorranno, nella migliore delle ipotesi (cioè se emerge subito una chiara maggioranza vincitrice), circa 30 giorni per insediare un nuovo premier a Palazzo Chigi. Questo significa che per dare l’ok alla manovra 2020 si avrà poco più un mese di tempo prima della scadenza del 31 dicembre. E negli ultimi anni nessuna manovra è diventata legge in così poco tempo.

Cosa aspetta di sapere Mattarella. La crisi di governo vista dal Quirinale : Tutti lo invocano ma Sergio Mattarella prosegue nella sua linea di presidente notaio, tutt'al più arbitro, anche in questa concitata crisi agostana. A fronte delle diverse invocazioni giunte da più parti ad assumere decisioni per dirimere l'intricata situazione seguita alla scelta della Lega di ritirare la fiducia al governo Conte, il capo dello Stato intende mantenere il suo profilo istituzionale. Una distanza, per ora, resa ...

Governo - esperti avvisano Salvini : 'Provocare crisi può essere boomerang' : La caduta del Governo, non ancora formalizzata, è ormai realtà, ma le tanto agognate (da Matteo Salvini) elezioni anticipate non saranno così immediate. Anche perché il Movimento Cinque Stelle e una corrente del Pd faranno di tutto per "allungare la vita" all'Esecutivo e rimandare il ritorno alle urne. Così, mentre Beppe Grillo, è tornato in campo per scuotere i suoi, Antonio Noto, direttore della società Noto Sondaggi, ha messo in guardia il ...

crisi di Governo : il Pd si è spaccato - Renzi tifa per i grillini : Il Pd si è spaccato di fronte alla Crisi di Governo. Da un lato c’è l’ex segretario Matteo Renzi che

Lega - i segreti sui soldi e i rapporti Salvini-Bannon nei pc di Siri. Ma i pm non li possono analizzare per colpa della crisi di governo : La crisi di governo innescata da Matteo Salvini non blocca solo la revoca delle concessioni ad Autostrade, la tanto invocata riforma della giustizia, le norme su Whirpool e i rider. C’è un altro dossier, a una prima occhiata meno incandescente, che di fatto resterà lì bloccato. Anche molto a lungo se alle prossime elezioni il segretario leghista dovesse conquistare Palazzo Chigi e quindi la maggioranza in Parlamento. Ed è l’iter ...

Sondaggi politici elettorali : ultimi dati crisi di governo per partito : Sondaggi politici elettorali: ultimi dati crisi di governo per partito L’8 agosto ha marcato un “prima” e un “dopo”. Salvini ha staccato la spina al governo gialloverde, chiedendo di tornare immediatamente alle urne. Dopo aver concluso il suo comizio (dal litorale di Pescara), Giuseppe Conte è intervenuto dalla sala stampa di Palazzo Chigi. Qui, il premier ha scagliato il discorso più duro dal giorno del suo ...