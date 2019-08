La Cina e il record de il Milione Di colonnine di ricarica per auto elettriche

Test mediCina - record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco : 1.689 in più rispetto al 2018 : record di iscritti al Test di ammissione per corsi di laurea in medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2019/2010. Il Miur specifica che sono 68.694 i candidati che proveranno a superare la barriera della prova d’accesso. Lo scorso anno erano 67.005, quindi 1.689 in meno. Aumento considerevole è stato registrato per gli iscritti alla facoltà in lingua inglese, che passano dai 7.660 dello scorso anno ai 10.419 per il ...

Tanti auguri a…Marek Hamsik - simbolo del Napoli sbarcato in Cina : due curiosi record per lo slovacco : Marek Hamsik è stato uno dei calciatori più amati dai tifosi del Napoli negli ultimi anni. Anzi, lo è ancora e lo sarà sempre. Nato a Banska Bystrica, in Slovacchia, il 27 luglio 1987, Marek Hamsik dimostra fin da piccolo il suo talento. Lo Slovan Bratislava lo fa esordire tra i professionisti e il Brescia lo porta in Italia. Disputa 3 stagioni con le Rondinelle mettendosi in mostra soprattutto nell’ultima con 10 reti. Cercato da ...

Atletica - Diamond League Londra 2019 : Yeman Crippa vola sui 5000m! L’azzurro (13 : 07.84) avviCina il record italiano : La prima giornata della decima tappa della Diamond League 2019 in programma questo fine settimana a Londra si è aperta con un risultato di assoluto valore per la spedizione italiana. Dopo lo splendido 13:09.52 firmato a Roma in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, Yeman Crippa si è migliorato ulteriormente sulla distanza dei 5000m chiudendo con il personale di 13:07.84 e raccogliendo una prestigiosa settima posizione. L’inseguimento ...

Palinsesti Rai nessun annuncio per l’Allieva 3 - restaurato in tempi record l’Istituto di MediCina legale (British School at Rome) VIDEO ESCLUSIVO : Palinsesti Rai, nessuna conferma per l'Allieva 3 Regna il mutismo assoluto dai vertici Rai ed Endemol per la conferma ufficiale de l’Allieva 3. La presentazione dei Palinsesti Rai poteva essere ...

José Mourinho - niente Cina : lo Special One declina l’offerta record del Guangzhou : Nessun futuro in Cina, José Mourinho resta in Europa. Secondo la stampa britannica, lo Special One avrebbe declinato l’offerta record da 100 milioni di euro per allenare Guangzhou Evergrande, alla base della scelta motivi familiari. Mourinho aveva avuto la scorsa settimana un incontro con Hui Jiayin, una delle figure più influenti del calcio cinese e patron del Guangzhou (al momento allenato da Fabio Cannavaro) che avrebbe offerto ...