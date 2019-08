La battaglia del calendario

Governo - inizia la battaglia sui tempi della crisi. Borsa positiva - le banche tentano il rimbalzo : Nel pomeriggio la conferenza dei capigruppo dovrà decidere i passaggi parlamentari. Occhi puntati su Piazza Affari

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - la partita della vita. Azzurri - serve l’impresa per volare a Tokyo! battaglia biblica a Bari : La partita dell’anno, uno degli incontri più importanti della storia per il nostro movimento, una delle sfide più determinanti per il futuro della pallavolo italiana, uno dei confronti più aspri e intensi delle ultime stagioni. Tutto questo (e molto altro) è Italia-Serbia, lo scontro diretto che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) andrà in scena una Battaglia campale al PalaFlorio di Bari, tutto si ...

Volley - Preolimpico 2019 : Italia-Serbia - la partita della vita. Azzurri - serve l’impresa per volare a Tokyo! battaglia biblica a Bari : La partita dell’anno, uno degli incontri più importanti della storia per il nostro movimento, una delle sfide più determinanti per il futuro della pallavolo italiana, uno dei confronti più aspri e intensi delle ultime stagioni. Tutto questo (e molto altro) è Italia-Serbia, lo scontro diretto che vale la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: questa sera (ore 21.15) andrà in scena una Battaglia campale al PalaFlorio di Bari, tutto si ...

battaglia sulla data delle elezioni : Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe...

battaglia sulla data delle elezioni : Le date più probabili per il voto: il 20 o il 27 ottobre. Come si arriva a questo scenario? La nuova mossa della Lega è la mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe...

Jova Beach Party - cancellata la data di Vasto del 17 agosto. Jovanotti : “battaglia politica locale - non ci sono ragioni oggettive” : È saltata un’altra data del Jova Beach Party: quella prevista per il 17 agosto a Vasto. La decisione è stata presa dalla commissione che si è riunita venerdì mattina in Prefettura a Chieti per ragioni di sicurezza e legate alla viabilità sulla Statale 16. “Ho appena saputo – ha scritto Jovanotti su Facebook – che #JovaBeachParty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato ...

Crisi governo - Renzi : “Mi rimetto in campo. Basta fare i fighetti - è il momento della battaglia” : “E’ arrivato il momento di una battaglia che riguarda ognuno di noi: se c’è un motivo per cui mi rimetto in campo è che non riuscirei a guardarmi allo specchio se lasciassi un Paese nelle mani di chi istiga ad avere paura degli altri”. Lo ha detto Matteo Renzi, senatore ed ex segretario del Pd, in un comizio alla Festa dell’Unità a Santomato, in provincia di Pistoia (video tratto dalla diretta Facebook di TVL – TV ...

Tav - battaglia delle mozioni in Senato. La Lega vota con il Pd. M5S : “Inciucio”. Dal governo due pareri opposti : Il Movimento 5 Stelle: «L’inciucio è servito, aprite gli occhi!». Salvini: così non si può lavorare

Tav - battaglia delle mozioni al via Salvini : 'Così non si può lavorare' : Tav, resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

Tav - battaglia delle mozioni al via Resa dei conti Salvini-Toninelli : Tav, Resa dei conti tra Lega e M5s: al via il voto al Senato. Toninelli duro con Salvini? «In realtà mi loda. È un nano sulle spalle dei giganti che lavorano». Segui su affaritaliani.it

La chiesetta del ricordo contro la tangenziale : la battaglia del Vajont : Tony Damascelli Il sagrato di Faè è una delle poche cose che resistette al disastro del '63. Ora è minacciata Il campanile di Pirago. Il sagrato della chiesa di Faè, il rudere di una casa. Non altro, di quell'onda assassina, erano le undici meno venti di una sera, il nove di ottobre del sessantatré, nulla rimase, tra morti e distruzione, la vita cancellata dall'acqua della diga, il Vajont, il silenzio non più della notte ma della ...

FINANZA E POLITICA/ Il rischio recessione dietro la battaglia delle tasse : Lega e Movimento 5 Stelle appaiono ancora divisi sul da farsi con la manovra d'autunno. Questo rischia di aiutare la recessione

Volley femminile - Preolimpico 2019 : Italia-Olanda - la partita dell’anno. Serve l’impresa per volare a Tokyo - battaglia campale : La partita più importante dell’anno. Si può riassumere così Italia-Olanda, il match che mette in palio un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: chi vince si assicura il diritto di partecipare ai Giochi, chi perde sarà costretto a disputare il torneo europeo di gennaio per inseguire l’ultimo posto a disposizione. A Catania andrà in scena un confronto dal peso specifico enorme, una battaglia campale determinante per entrambi i ...

Addio sfide gratis nella Stagione 10 di Fortnite : le Missioni del Pass battaglia dividono la community : Come promesso da Epic Games, la Stagione 10 di Fortnite è finalmente iniziata nella giornata di ieri, primo agosto. E lo ha fatto mettendo sul piatto una buona dose di novità, non solo per la giocatissima Battaglia Reale, ma anche per Salva il Mondo e la Modalità Creativa - trovate tutti i dettagli nel nostro articolo dedicato a questo link. Con l'aggiornamento, poi, è stato introdotto anche il Pass della Battaglia X, come sempre a pagamento ...