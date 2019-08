Karina risponde a Teresa Cilia | ' Non ho rubato il fidanzato alla Frizziero | è pazzia'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Soltanto un paio di giorni fa,lanciava una pesante accusa aCascella sui social network: l'ex tronista di Uomini e Donne ha ricordato a tutti che la storia d'amore tra la napoletana e Salvatore Angelucci sarebbe nata a discapito di una terza persona, Paola. Interpellata dai fan su Instagram su questo gossip, l'opinionista Mediaset ha definito "follia pura" le dichiarazioni della sina: il suo amore con il dj, dunque, pare sia nato anni dopo la rottura tra lui e Paola.ancora contro la: 'Follia pura' Dopo essersi esposta sui social network per difendere Raffaella Mennoia dagli attacchi che gli sta facendo quotidianamenteCascella si è ritrovata al centro di un polverone mediatico che coinvolge soprattutto la sua vita sentimentale passata. L'ex tronista sina, infatti, ha replicato ad alcuni video dell'opinionista ...

VicolodelleNews : ‘#UominieDonne’ gate: #MarioSerpa per niente intimidito risponde a modo suo a KarinaCascella e GiuliaDeLellis che d… - livelifeVale : RT @onlygiusy: E Claudio Sona in vacanza con la redazione E Mario Serpa che fa le storie E Raffaella Mennoia che risponde E Gianni Sperti c… - onlygiusy : E Claudio Sona in vacanza con la redazione E Mario Serpa che fa le storie E Raffaella Mennoia che risponde E Gianni… -