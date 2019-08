Juventus | possibile addio di Rugani | il giocatore potrebbe dire sì alla Roma

Calciomercato Juventus News/ Coutinho il possibile colpo a sorpresa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 11 agosto 2019: il brasiliano vuole lasciare il Barcellona ma c'è concorrenza da parte di altre due società.

Marcelo : “Juventus - la Champions è possibile. Fonseca porta novità a Roma” : Quasi 500 partite con la maglia del Real Madrid. Ha raccolto l’eredità di Roberto Carlos e non lo ha fatto rimpiangere. Stiamo parlando, ovviamente, di Marcelo, che ha concesso un’intervista a “La Gazzetta dello Sport”. Il terzino brasiliano è stato spesso paragonato al connazionale e come Roberto Carlos poteva arrivare in Italia. «Roberto Carlos è stato un crack, ma nella mia testa non mi c’è mai stata questa ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Juventus - sarebbe possibile un'offerta del Monaco per Perin : Il mese di agosto potrebbe regalare altre importanti novità di mercato per la Juventus: dopo un mese di luglio ricco di investimenti e solo una cessione (quella di Spinazzola, a cui ha fatto seguito in questo inizio agosto quella di Kean), la dirigenza bianconera è pronta a dedicarsi ad altre partenze prima di investire in altri acquisti. Gli arrivi di Ramsey, Rabiot, Buffon, Demiral, Pellegrini e De Ligt hanno evidentemente sistemato il settore ...

Pogba Juventus - il Real molla il francese : ora il Pogback è possibile : Pogba Juventus – La Juventus, nonostante i grandi acquisti già messi a punto, non si ferma certo sul mercato ed è pronta ad effettuare numerose altre operazioni in entrata e in uscita. Nelle ultime settimane lo scambio tra Dybala e Lukaku è su tutte le prime pagine. Ma se Paratici non stesse trattando solo il belga […] More

Juventus - Joao Cancelo vicino al City : possibile offerta cash più Danilo : La Juventus si appresta a cedere alcuni esuberi della rosa, non solo per sistemare il bilancio, ma anche per ricavare quel tesoretto utile da investire poi sugli acquisti ideali al gioco di Maurizio Sarri. Dopo Spinazzola, è in via di definizione la partenza di Kean all'Everton, con i bianconeri che potrebbero incassare circa 30 milioni di euro più bonus. Una somma notevole ed una plusvalenza che sistema a livello finanziario il bilancio ...

Juventus - come cambia la squadra con Lukaku : nuovo modulo non più variante ma possibile certezza [FOTO] : La Juventus vista nelle uscite estive non può essere considerata quella vera e che vedremo in partite ufficiali. Innanzitutto perché ha iniziato ad assimilare le nuove metodologie di Sarri dopo anni con Allegri, facendo capire che c’è ancora molto da lavorare. Poi perché, così come per tutte le altre squadre, la condizione fisica lascia ancora il tempo che trova. Senza dimenticare che soltanto da qualche giorno i sudamericani sono ...

Calciomercato Inter – Icardi vuole solo la Juventus - oppure resterà : ma riallacciare i rapporti è impossibile : Mauro Icardi non è convinto delle piste Napoli e Roma, il bomber argentino vuole solo la Juventus: l’attaccante preferirebbe anche restare e convincere Conte, ma l’Inter appare irremovibile Il mercato dell’Inter prosegue a rilento a causa della situazione legata al futuro di Mauro Icardi. L’attaccante argentino è finito da diversi mesi ai margini della rosa e tanto la dirigenza, quanto il nuovo allenatore Antonio Conte, hanno espresso ...

Juventus - possibile doppio sgarbo all'Inter : Lukaku e Icardi : Dopo un mese di luglio ricco di trasferimenti in Serie A, anche agosto potrebbe regalare interessanti sorprese nel calciomercato. Proprio Juventus, Inter, Napoli, tre delle candidate alla vittoria del campionato, potrebbero impreziosire le loro rose con acquisti importanti. Per quanto riguarda i bianconeri, l'esigenza della dirigenza è anche quella di alleggerire una rosa ricca di giocatori, ed alcuni di questi potrebbero finire in qualche ...

Juventus - possibile inserimento di Mandzukic per arrivare a Chiesa : Il lavoro di Maurizio Sarri in questa fase di preparazione fisica riguarderà la parte atletica ma soprattutto quella tattica, considerando che entro la settimana dovrebbero rientrare tutti i reduci dalle vacanze. Non rientrerà alla Continassa la punta Kean, che il 31 luglio effettuerà le visite mediche e la firma del contratto con l'Everton. Dalla cessione del giocatore la Juventus è pronta ad incassare 30 milioni più bonus, per arrivare ad un ...

Calciomercato Juventus - Lukaku : nel possibile affare rientrerebbe anche Mandzukic : Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi. Il ...

Calciomercato Juventus - possibile colpo Neymar grazie al regime fiscale italiano : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che potrebbe effettuare degli importanti cambiamenti nel reparto offensivo. Tutto da valutare, infatti, il futuro di Paulo Dybala, che ritornerà giovedì prossimo dalle ferie. Il giocatore argentino, autore di una stagione sicuramente negativa (soprattutto per il fatto che Massimiliano Allegri lo ha impiegato in un ruolo non suo), sta ricevendo offerte da alcuni top club ...

Juventus - secondo Goal.com possibile ritorno di fiamma per Dani Alves : La Juventus è pronta a riprendere la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui ha disputato alcune amichevoli (due di International Champions Cup contro Tottenham e Inter) e un'altra con una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri. Resta però l'esigenza di cedere alcuni esuberi ...

Calciomercato Juventus : possibile un clamoroso ritorno in bianconero : Calciomercato Juventus – Novità importanti in casa bianconera, ma c’è di mezzo anche l’Inter. Secondo quanto filtra in ambienti ben informati, in casa Juventus si starebbe pensando ad un clamoroso ritorno, quello del terzino destro del Brasile Dani Alves. L’ex Barcellona è ancora svincolato e nelle ultime settimane il suo nome è stato più volte accostato […] More