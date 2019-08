Juventus | non solo Higuain | altro affare in arrivo con la Roma

Juventus - tifosi inferociti : “Non riusciamo a vendere Khedira e Matuidi - Paratici incapace” : Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ‘sistemare’ i calciatori. Khedira e Matuidi sembravano i principali indiziati ad andar via, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di tenerli e ‘sacrificare’ a sorpresa uno tra Emre Can e Bentancur. Tutto ciò non ha fatto altro che scatenare l’ira dei tifosi, ...

Padovan : 'La Juventus di Sarri ha due problemi : non difende e tiene tanto il pallone' : La Juventus ha disputato sabato 10 agosto l'ultima amichevole internazionale di questa preparazione estiva, perdendo 2 a 1 contro l'Atletico Madrid. Come al solito, ci sono aspetti positivi e negativi riscontrati nel match disputato dai bianconeri: a risaltare maggiormente però sono quelli negativi, come sottolinea il noto giornalista Giancarlo Padovan, che ha riscontrato soprattutto due problematiche principali nella nuova Juventus di Maurizio ...

Juventus - Sarri : “Dobbiamo tagliare 6 giocatori”. Problemi esuberi - non solo Dybala sul mercato : Paulo Dybala è sul mercato. Ha rifiutato la Premier League, per ora resta in gruppo senza rotture ma se dovesse arrivare un’offerta lascerà la Juventus. Sono gli esuberi il problema dei bianconeri in questo agosto di calciomercato: la rosa va sfoltita ma per ora nessuno ha fatto le valigie. Difficoltà ammesse dallo stesso neo-allenatore Maurizio Sarri: “Magari abbiamo in testa soluzioni, ma se il mercato non ci viene incontro inutile ...

Ma la Juventus di Sarri ha giocato - non sembra in crisi d’identità : A leggere i giornali, sembra quasi che la Juventus sia in crisi d’identità. A metà del guado tra il calcio di Allegri e quello di Sarri. Il che è anche vero, ovvio potremmo aggiungere, come due per due fa quattro. Insomma si sapeva. La Juventus ha scelto una strada impervia, certamente coraggiosa. Ha puntato su un cambio genetico della squadra. Quindi non ci si può scandalizzare se perde un’amichevole estiva contro l’Atletico ...

Juventus - Sarri non si nasconde : “Dybala ha qualità - ma dobbiamo tagliare 6 giocatori e resteranno fuori dei campioni” : Sarri contento della sua Juventus nonostante il ko contro l’Atletico Madrid: in conferenza stampa tiene banco il futuro di Paulo Dybala Arriva una brutta sconfitta per la Juventus nel test match contro l’Atletico Madrid. Le due reti di Joao Felix regalano il successo ai Colchoneros ma non abbattono Sarri che, pur ammettendo che il secondo è “un gol che non dobbiamo prendere mai“, si è mostrato contento dei passi ...

Le bordate alla Juventus : “episodio gravissimo che non ha precedenti nella storia del calcio” : “La decisione della societa’ sportiva Juventus rimane di una incredibile gravita’. Ma altrettanto grave appare il silenzio complice del sindaco di Torino che non sembra avere il coraggio di esprimersi. Il questore di Torino si e’ gia’ espresso in merito, sostenendo che la decisione della Juve non e’ stata assolutamente concordate. Dalla Appendino, invece, c’e’ stato sino ad oggi un vergognoso ...

Plusvalenze Juventus – Sporteconomy - fondamentali perché Ronaldo non ha portato sponsorizzazioni : Il diretore di SportconomyMarcel Vulpis è intrvenuto ai microfoni di Radio Bianconera, ha parlato della necessità della Juventus di fare Plusvalenze Plusvalenze Juventus – Secondo Vulpis sono indispensabili. “I conti del club bianconero sono sicuramente da rivedere a settembre. Il valore della rosa è notevole e sicuramente l’arrivo di Cristiano Ronaldo non ha aiutato, ha portato un’aumento dei costi gestionali. Le Plusvalenze ...

Juventus irritata e in difficoltà : lo scambio con l’Inter non convince : Juventus profondamente irritata per l’evoluzione del mercato. I No di Dybala hanno messo il club bianconero in una condizione complessa, prendere in considerazione l’idea di cedere la Joya al club nerazzurro. Una soluzione che non sembra convincere e che rischia di regalare agli storici rivali un rinforzo cruciale, capace di mutare gli equilibri stagionali. Icardi […] More

Il questore di Torino : “Dalla Juventus una misura razzista. Non parliamo via mail con i club” : Il questore di Torino Roberto De Matteis a Repubblica dichiara: «Una misura dubbia e discriminatoria che potrebbe avere anche un valore razzista». E aggiunge: Noi non parliamo con la società per email o telefonate, ma negli organi preposti che sono il Gruppo operativo per la sicurezza e l’Osservatorio per le manifestazioni sportive, che su quella partita non si sono ancora espresse e comunque non avrebbero mai avallato un provvedimento di quel ...

La Questura non conta niente - fa impressione il livello di impunità della Juventus : Se ce ne fosse ancora bisogno, la decisione della Juventus di vietare la vendita dei biglietti di Juventus-Napoli ai nati in Campania è l’ennesima dimostrazione del livello di impunità di cui gode il club di Andrea Agnelli. impunità e arroganza. La Juventus è convinta – a ragione – di poter spadroneggiare nel calcio italiano. Costruisce plusvalenze palesemente gonfiate e incassa anche i complimenti del Sole 24 Ore. Da anni, dà ...

Calciomercato Juventus : conferme dall’Inghilterra - Dybala niente Tottenham e non solo : Calciomercato Juventus – Arrivano direttamente dall’Inghilterra le ultime novità relative al Calciomercato della Juventus. I bianconeri, dopo aver perso Lukaku a favore dell’Inter, rischiano adesso di trovarsi con un reparto avanzato identico o quasi a quello dello scorso anno. La situazione è preoccupante ma c’è ancora tempo per rimediare. Oltre a Dybala desiderato dal Tottenham, anche un altro […] More

Juventus-Napoli - è già polemica : chi è nato in Campania non può comprare i biglietti. La questura : “Decisione non è concordata” : A tre settimane dal fischio d’inizio Juventus-Napoli ha già scatenato la prima polemica stagionale. Il club bianconero ha deciso il divieto di vendita dei biglietti ai nati in Campania nel giorno del big match in programma all’Allianz Stadium il 31 agosto. La comunicazione della Juve, quindi, lascia intendere che non saranno solo i residenti a non poter accedere ma, appunto, chiunque sia nelle province di Napoli, Avellino, Benevento, ...

La Juventus avrebbe deciso di non cedere Dybala al Tottenham : Queste sono ore molto calde sul fronte calciomercato visto che in Inghilterra la campagna trasferimenti sta per chiudere. La Juventus sarebbe coinvolta in alcune trattative con club d'oltremanica visto che il Tottenham sarebbe interessato a Paulo Dybala mentre il Manchester United vorrebbe Mario Mandzukic. Queste due trattative, però, sembrano destinate a tramontare. Infatti, la Juve, stando a quanto afferma Gianluca Di Marzio, non avrebbe dato ...