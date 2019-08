Juventus A-Juventus B | dove vedere la gara di Villar Perosa in Tv

Mercato Juventus - ennesima cessione in difesa : cifre e dettagli dell’affare! : Mercato Juventus – Non solo Mercato in entrata per i bianconeri. Paratici si sta occupando degli esuberi: 6 cessioni richieste da Sarri. È già fatta per la prima. Stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, l’affare fra la Juventus e il Cagliari per il ritorno in Sardegna di Luca Pellegrini sarebbe concluso. Mercato Juventus, Pellegrini al […] More

Juventus - tifosi inferociti : “Non riusciamo a vendere Khedira e Matuidi - Paratici incapace” : Grandi operazioni a centrocampo per la Juve, alle prese soprattutto con le cessioni. Diversi gli elementi in esubero, ma la società non riesce a ‘sistemare’ i calciatori. Khedira e Matuidi sembravano i principali indiziati ad andar via, ma la dirigenza bianconera potrebbe decidere di tenerli e ‘sacrificare’ a sorpresa uno tra Emre Can e Bentancur. Tutto ciò non ha fatto altro che scatenare l’ira dei tifosi, ...

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

Juventus - Buffon : “E’ passato più di un mese dal mio ritorno - ho subito ritrovato il feeling” : “E’ passato poco più di un mese dal ‘ritorno a casa’ alla mia Juventus. Un mese per conoscere i nuovi compagni e riabbracciare gli amici di mille battaglie (e moltissime vittorie!) sul campo. Ma anche per ritrovare subito il feeling con i tifosi bianconeri. L’accoglienza ricevuta sabato al mio ingresso in campo alla Friends Arena di Stoccolma è stata davvero emozionante e per questo voglio ringraziare ...

Mercato Juventus: le ultime amichevoli hanno dato importanti segnali a Maurizio Sarri per quanto riguarda il centrocampo. Due sorprendenti responsi dal campo: una conferma ed una cessione che nessuno si aspettava. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoweb.com, che rilancio una notizia di Sportmediaset, Sami Khedira starebbe uscendo dalla lista degli "epurati" della Juventus: mister Sarri, infatti,

Biasin : Gli epurati della Juventus. Con Dybala diventato una plusvalenza : Il tecnico deve fare fuori sei giocatori: per Khedira e Matuidi non c’è spazio, Perin andrà a Monaco, Higuain e Mandzukic fanno resistenza ma non resteranno. E Dybala è diventato una plusvalenza. Su Libero, Fabrizio Biasin mette ordine sugli “epurati di casa Juventus”. Anche Sarri ha parlato del problema costituito dalla lista Champions, dopo la partita contro l’Atletico Madrid: ci sono sei giocatori da tagliare. La lista ...

Khedira potrebbe far cambiare i piani della Juventus e attenzione alla variabile Neymar : Maurizio Sarri, dopo la partita contro l'Atletico Madrid, ha lanciato l'allarme legato ai tanti esuberi che ha in rosa. Dunque, la missione di Fabio Paratici, nelle prossime settimane, sarà quella di cedere i giocatori di troppo. Il lavoro della dirigenza della Juventus non sarà facile anche perché molti dei calciatori che sarebbero considerati in uscita non vorrebbero lasciare Torino. La sensazione è che per ogni reparto ci sarà una partenza e ...

Juventus - la cessione di Neymar potrebbe portare Dybala al Paris Saint Germain : La Juventus ha disputato l'ultima amichevole internazionale contro l'Atletico Madrid, subendo una sconfitta per 2 a 1. Si è notato già il gioco di Sarri, molto offensivo, e lo dimostrano i 25 tiri effettuati dai bianconeri alla porta di Oblak. Restano, però, evidenti i problemi difensivi sia individuali (errori decisivi di De Sciglio e De Ligt) ma anche di tutto il settore. Nel post partita, Sarri ha sottolineato la necessità di cedere gli ...

La Juventus starebbe pensando di organizzare un'amichevole nel weekend del 17 agosto : Per la Juventus queste sono ore di relax visto che Maurizio Sarri ha concesso due giorni liberi ai suoi ragazzi. La squadra tornerà martedì alla Continassa quando sarà in programma una seduta pomeridiana di allenamento, prima della sessione ci sarà anche la presentazione di Danilo in conferenza stampa alle 14:30. La Juve ha nel mirino la classica sfida in famiglia di Villar Perosa di mercoledì 14 agosto, ma questo potrebbe non essere il solo ...

Padovan : 'La Juventus di Sarri ha due problemi : non difende e tiene tanto il pallone' : La Juventus ha disputato sabato 10 agosto l'ultima amichevole internazionale di questa preparazione estiva, perdendo 2 a 1 contro l'Atletico Madrid. Come al solito, ci sono aspetti positivi e negativi riscontrati nel match disputato dai bianconeri: a risaltare maggiormente però sono quelli negativi, come sottolinea il noto giornalista Giancarlo Padovan, che ha riscontrato soprattutto due problematiche principali nella nuova Juventus di Maurizio ...

Juventus : Rugani a Dybala possibili partenti - come Matuidi e Khedira : La Juventus, a meno di due settimane dall'inizio della Serie A, prosegue la preparazione fisica, col lavoro di Sarri che riguarda soprattutto la fase difensiva, che ha dimostrato alcuni problemi nella partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid, partita persa per 2 a 1 dai bianconeri. Nel post partita il tecnico toscano ha sottolineato la necessità da parte della Juventus di alleggerire una rosa ricca di giocatori: sono tanti ...

Juventus – Lista Uefa - due esclusioni faranno discutere : Juventus – Lunga la Lista dei giocatori destinati a restare fuori dalla Lista Uefa. Anzitutto i partenti, Rugani (direzione Roma), Perin (uscita in stallo), Pellegrini (di ritorno a Cagliari in prestito), Pjaca. Non solo loro, però, visto che gli esuberi sono numerosi, e tra di loro figurano anche nomi importanti. Juventus, gli esclusi dalla Lista

Calciomercato Juventus : Icardi sembra più lontano - Dybala piace al Psg (Rumors) : La Juventus continua a essere grande protagonista di questo Calciomercato estivo in serie A. Il nuovo allenatore bianconero ha già avuto dei rinforzi, visto che sono arrivati elementi del calibro di Rabiot, Ramsey e De Ligt. Ma non solo. Danilo ha preso il posto di Cancelo a destra e ci sono davvero tante opzioni in attacco. Un reparto che la Juventus vorrebbe sfoltire ma nello stesso rinforzare con un colpo di quelli che fanno sognare i ...

Juventus - possibile addio di Rugani : il giocatore potrebbe dire sì alla Roma : La Juventus prosegue la sua preparazione estiva, dopo la sconfitta nell'ultima partita di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid. Un match che ha messo in evidenza come il lavoro di Sarri nel settore avanzato stia dando già i suoi frutti: lo dimostrano i numerosi tiri effettuati dai bianconeri (più di 25) ma restano alcune lacune nella retroguardia, con il lavoro del tecnico toscano che riguarderà soprattutto la fase ...