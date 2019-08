Juve | l' obiettivo di Paratici è sempre Icardi | ma tutto dipenderebbe da Neymar e Dybala

Eriksen Juventus - è lui il nuovo obiettivo : pronto il piano di Paratici : Eriksen Juventus – La Juventus si sta dimostrando molto attiva sul mercato. Dopo l’acquisto importante di De Ligt, Paratici si sta concentrando sulle uscite. Già fatta per Kean all’everton che porta una plusvalenza nelle casse bianconere, adesso il DS bianconero cerca di sistemare gli esuberi. Khedira diretto verso l’Arsenal, Higuain sempre accostato alla Roma, Mandzukic […] More

Juventus - Cristiano Ronaldo fissa l’obiettivo : “proveremo a vincere la Champions” : “Se vinceremo la Champions League quest’anno? Non lo so. Ci proveremo, come sempre. E’ difficile perché tutte le squadre la vogliono. Spero che la Juventus la vincerà”. Sono le dichiarazioni dell’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo a Madrid per ricevere un premio assegnatogli dal quotidiano sportivo ‘Marca’. “La cosa più importante è che la mia carriera è proseguita ben dopo il Real. ...

Juventus - Ronaldo ammette : “in Italia la mia miglior stagione - la Champions è un obiettivo concreto” : L’attaccante portoghese ha parlato a Madrid a margine del premio ‘Marca Leyenda’, sottolineando di essere pronto per una nuova esaltante stagione Cristiano Ronaldo è già concentrato sulla prossima stagione, dove cercherà di regalare la Champions League alla Juventus. Il portoghese vuole interrompere il digiuno bianconero in Europa, riportando a Torino un trofeo che manca ormai da troppo tempo. La prima stagione Italiana è ...

Ipotesi scambio sull'asse Juve-United tra Dybala e l'obiettivo dell'Inter - Lukaku : La rivalità storica tra Juventus e Inter in quest'ultimo periodo si è ulteriormente acuita, vuoi per il passaggio di Beppe Marotta e Antonio Conte tra i nerazzurri, ma anche per la vicenda Icardi. Le continue scaramucce si sarebbero trasformate in guerra non solo in campo, ma anche e soprattutto sul mercato. Il tecnico pugliese avrebbe chiesto alla dirigenza l'acquisto di Romelu Lukaku del Manchester United ed effettivamente è stata inoltrata ...

Juventus - Pjanic : “L’obiettivo sarà giocare palla a terra. La Champions League è il mio sogno” : Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ha fatto il punto sul lavoro di Sarri fin qui e sul suo ruolo nel nuovo schema di gioco: “Nel calcio di Maurizio Sarri il mio ruolo è molto importante, mi piacerà sicuramente. I 150 palloni sono un obiettivo che voglio raggiungere, ma non importa se ne gioco 150 o 120. L’importante sarà giocare bene per far giocare bene i compagni. ...

Mertens a Sky : “La Juve molto forte ha comprato campioni. Record Hamsik? Un mio obiettivo. Su Sarri - Insigne e il rinnovo col Napoli…” : Intervista Dries Mertens Dries Mertens ha rilasciato un’intervista a Sky Sport, ha parlato di vari temi: Come agire per arrivare allo scudetto? “Cosa serve per lo scudetto? Dobbiamo lavorare come stiamo facendo. Ho visto giocatori andare via ed altri arrivare in questi 6 anni, è stato fatto un gran cammino. Se guardo la Juve, però, hanno comprato Rabiot, De Ligt, Ramsey e Buffon… sono molto forti. Le altre squadre stanno comprando tanti ...

Juventus - Icardi possibile obiettivo per l'attacco ma si attende l'apertura dell'Inter : Mauro Icardi è sicuramente l'oggetto del desiderio di questa sessione di calciomercato. Negli ultimi giorni si è parlato del forte interesse del Napoli, pronto a mettere sul piatto sessanta milioni di euro per il suo cartellino e un ingaggio da oltre otto milioni di euro. Proposta che, però, è stata rifiutata dal centravanti argentino. Per questo motivo l'unico club che sembra essere rimasto in corsa per l'ex capitano dell'Inter è la Juventus, ...

Mandragora : 'Ritornare alla Juventus è un obiettivo primario' : Possibili novità importanti per la Juventus in merito alla trattativa che dovrebbe portare il difensore centrale dell'Ajax de Ligt a Torino: secondo le ultime indiscrezioni, il nazionale potrebbe già arrivare alla Juventus questa settimana o comunque prima che i bianconeri partano per la tournée asiatica. Resta però da lavorare su altre situazioni di mercato, non solo in entrata, ma anche in uscita: si parla infatti delle possibili cessioni che, ...

Calciomercato Juventus : un no secco per l’obiettivo dichiarato del mercato : Calciomercato Juventus : arriva un no secco per Chiesa Nel corso di un’intervista al “Sole 24 ore” il nuovo Presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno gelare la dirigenza bianconera in merito al futuro di Federico Chiesa. Calciomercato Juventus: un no secco che gela i bianconeri Dichiarando apertamente di voler lasciare […] More

Juventus - obiettivo Icardi per l'attacco : l'Inter sarebbe pronta a trattare : Mauro Icardi è stato sicuramente il giocatore più discusso della scorsa stagione dell'Inter. Nella prima parte il centravanti argentino era stato spesso decisivo sia in campionato che in Champions League, con ben quattro reti messe a segno in sei partite nella massima competizione europea. Da gennaio in poi il crollo, con i problemi extra campo che hanno portato il club a togliergli la fascia di capitano per affidarla al portiere sloveno, Samir ...

Tuttosport : Il Manchester City su Koulibaly. Obiettivo condiviso con la Juve : Tuttosport lancia l’allarme per Kalidou Koulibaly. Sono tanti i club che desiderano accaparrarselo. Il Manchester City è in prima fila. Ma l’Obiettivo è condiviso dalla Juventus. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo ha dichiarato incedibile a meno di un’offerta da 120 milioni di euro. Soldi che potrebbe offrire proprio la squadra allenata da Pep Guardiola, che sta valutando l’ipotesi di una trattativa, scrive ...