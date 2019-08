Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Mi impegno sempre per vincere trofei con la mia squadra, perché so che questi mi porteranno anche a premi individuali. E’ il mio lavoro, la vita di tutti i giorni. Mi sveglio ogni mattina per allenarmi con lo scopo di raggiungere qualche cosa e non solo per guadagnare. Dinon ne ho più, ringraziando Dio. Ioguadagnare il miostoria del calcio. Per vincere sempre di più“. Queste le parole dell’attaccante dellain una pillola, pubblicata su Twitter, dell’intervista concessa a Dazn per “The Making Of“.L'articolo, ladi: “Non hodiil miostoria del calcio” CalcioWeb.

CalcioWeb : Juve, la fame di Cristiano Ronaldo: 'Non ho bisogno di soldi, voglio il mio posto nella storia del calcio'… - AlessioStellini : @turbociabatta @ilPadrinoSal Col rispetto ci ritroviamo 2 ex giocatori in rosa e Cancelo, Kean e probabilmente Dyba… - MadeIn081 : @pietromichi_01 @AnDrEzInHoSsSs @LKinoshi Preventivo, perché é certo che quelli nati in Campania siano delle merde.… -