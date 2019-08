Judo | i ranking olimpici aggiornati alla vigilia dei Mondiali | 7 azzurri virtualmente

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mancano ormai meno di due settimane al via dell’appuntamento più importante della stagione nel, i Campionati del Mondo 2019 di Tokyo in programma dal 25 agosto all’1 settembre. La rassegna iridata si disputerà nello storico Nippon Budokan, impianto progettato per i Giochidel 1964 e sede delle gare dianche in occasione delle Olimpiadi dell’anno prossimo. Il percorso di qualificazione a Cinque Cerchi sta per entrare nella fase più calda ed il Mondiale giapponese rappresenta un evento fondamentale per incamerare punti pesantissimi nelle graduatorie che il 25 maggio 2020 assegneranno i pass per i Giochi. I primi 18 classificati di ciascuna categoria (prendendo in considerazione solo un atleta per Nazione) staccheranno sicuramente il biglietto per il Giappone, inoltre ci saranno altri 100 pass complessivi da assegnare su base continentale sempre in base ...