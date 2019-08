Jova Beach party | la decima tappa del tour | a Roccella con Brunori e Cutugno

Jovanotti a Policoro (Matera) il 13 agosto : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Policoro (Matera), in concerto alla Spiaggia Torre Mozza - Marinagri - Aquarius domani, martedì 13 agosto. Il Jova Beach Party sarà in Basilicata per una nuova giornata all'insegna della musica. L'innovativo tour estivo di Jovanotti prosegue con qualche cancellazione lungo il percorso. Dopo l'annullamento, per motivi legati alla naturale erosione costiera, della tappa di Albenga, è giunta la notizia della cancellazione ...

Palinsesti autunno 2019. Il Jova Beach Party su VH1 - le repliche di Law and Order Svu su Paramount Network : Jovanotti © Maikid - Michele Lugaresi Per l’autunno 2019, anche Paramount Network, Spike e VH1 promettono un palinsesto variegato con l’obiettivo di consolidare e ampliare il loro pubblico: oltre alle repliche di cult di successo come Buffy – L’Ammazzavampiri o della saga di Stark Trek, le tre reti in chiaro di Viacom International Media Networks daranno ai telespettatori la possibilità di immergersi in maratone di ...

Jovanotti a Roccella Jonica il 10 agosto - il Jova Beach Party arriva a Reggio Calabria : info scaletta e ultimi biglietti : Il Jova Beach Party raggiunge Reggio Calabria oggi, sabato 10 agosto 2019. Jovanotti sarà a Roccella Jonica (Reggio Calabria) stasera per un concerto presso l'Area Natura Village.Sono ancora disponibili in prevendita alcuni biglietti al prezzo di 59,80 euro per posto unico non numerato in piedi. La spiaggia non consente di acquistare biglietti di tipologia diversa dal posto non numerato in piedi. Dopo la cancellazione dell'evento in programma a ...

Se v’indigna il «Jova Beach Party» - allora indignatevi anche per… : Jova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroJova Beach Party 2019, Lignano SabbiadoroLe polemiche sono state infinite, partite ancora prima che incominciasse il ...

Jova Beach Party - cancellata la data di Vasto del 17 agosto. Jovanotti : “Battaglia politica locale - non ci sono ragioni oggettive” : È saltata un’altra data del Jova Beach Party: quella prevista per il 17 agosto a Vasto. La decisione è stata presa dalla commissione che si è riunita venerdì mattina in Prefettura a Chieti per ragioni di sicurezza e legate alla viabilità sulla Statale 16. “Ho appena saputo – ha scritto Jovanotti su Facebook – che #JovaBeachParty a Vasto non ci sarà. La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato ...

