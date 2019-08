James offerto come pedina di scambio per Dybala

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 12 agosto 2019)diperIl Real, secondo quanto riporta Defensa Central, avrebbeRodriguez più 25 milioni di euro alla Juve per assicurarsi le giocate di Paulo. Sarri, sempre secondo il noto portale avrebbe richiesto altri giocatori dei merengues ( Isco, Kroos e Marcelo), che Zidane reputa incedibili. Leggi anche: Dall’Olanda: “Lozano al Napoli ecco quando ci sará l’annuncio” Radio Kiss Kiss Napoli – Raiola a Napoli non solo per Lozano, nuova veste per l’italo-olandese L'articolodiperproviene da ForzAzzurri.net.

cn1926it : Dalla Spagna - #JamesRodriguez offerto alla #Juventus: il #RealMadrid chiede #Dybala #Calciomercato #Napoli - GeSorrentino : @Torrenapoli1 Scusa ma non avevamo offerto 80 per Pepè? Se non abbiamo 80 milioni per fare lozano e james allora in… - fede97343324 : @Simone92249089 @Torrenapoli1 Avoja. e poi offerto soldoni per icardi. e mo non ci sono Soldi per james... Quando c… -