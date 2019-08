Intervista | Bobo Vieri – «Vi racconto la mia vita da bomber meravigliosamente normale tra

Fonte : domanipress

(Di lunedì 12 agosto 2019) «La mia è unada, non credere ai gossip e alle parole degli invidiosi capito?»., superstar del calcio mondiale ed uno dei miglior attaccanti al mondo, classe 1973, descrive così sorridendo la sua nuovada padre accanto alla compagna Costanza Caracciolo, tracciando un bilancio dei suoi successi sportivi umani e professionali. Appese le scarpe al chiodo, ma solo a livello agonistico,è impegnato in progetti pieni di passione ed impegno sociale come il”Summer Cup” maratona solidale di footvolley dove sport e divertimento s’intrecciano alla solidarietà con un torneo d’eccezione tra amici storici come Gianluca Zambrotta, Daniele Adani, Alvaro Recoba, Luigi Di Biagio, Vincent Candela, Nicola Ventola e Davide Bombardin, in giro per le più belle spiagge italiane da Jesolo a Riccione, gremite di tifosi che hanno ...