Inondazioni e frane in India | il bilancio delle vittime sale a 190

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Le autoritàne hanno reso noto che, a seguito della nuova ondata di piogge monsoniche, ildie alluvioni è salito a 190. Oltre 1,4 milioni di persone sono state colpite dalla scorsa settimana dalle violente piogge che hanno investito soprattutto Kerala, Karnataka, Gujarat e Maharashtra. Lo scorso mese decine di persone sono morte in tutto il Paese a causa, che avevano causato gravi danni all’agricoltura, alle abitazioni e alle infrastrutture, in particolare negli stati orientali di Bihar e Assam. L'articoloin: ila 190 Meteo Web.

