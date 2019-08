Incidente Pozzovivo – Carriera a rischio? Gli aggiornamenti sulle condizioni del ciclista

Fonte : sportfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Domenicosottoposto ad intervento chirurgico: ledelitaliano della Bahrain Merida dopo l’di oggi a Cosenza Giornata sfortunatissima per Domenico: il corridore della Bahrain Merida è stato coinvolto oggi in unstradale, durante una sessione di allenamento per le strade di Cosenza. Ildi Policoro è stato immediatamente trasportato in ospedale per degli accertamenti, dai quali sono emerse conseguenze fastidiose, ma non troppo allarmanti: fratture a 6 coste del lato sinistro con pneumotorace, a ulna e radio dell’avambraccio destro, tibia e perone di gamba destra. Ilitaliano, che si stava preparando alla Vuelta di Spagna, sarà costretto a guardarle la corsa a tappe spagnola da casa. Inoltre, visti i suoi 36 anni, anche ladipotrebbe essere a serio. Intanto il corridore ...

Gazzetta_it : Incidente per #Pozzovivo investito da un auto nei pressi di #Cosenza Fratture a gamba e braccio. Addio #Vuelta… - Eurosport_IT : Ancora paura e un incidente per un ciclista... ???? Riprenditi presto Domenico... ?? #Pozzovivo - RaiSport : Brutto incidente in allenamento per Domenico #Pozzovivo Il trentaseienne è stato investito da un'auto nei pressi d… -