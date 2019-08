Incendio | rogo gigantesco nel Nuorese | in azione 4 Canadair e 6 elicotteri

Incendio Faenza : un’altra notte di lavoro - rogo spento : L’Incendio divampato venerdì in un capannone contenente materiali di vario genere, tra cui olio e plastiche, a Faenza (Ravenna) è “sostanzialmente spento“: lo ha reso noto il sindaco Giovanni Malpezzi. “Questa notte i Vigili del Fuoco hanno lavorato incessantemente con mezzi pesanti per entrare dentro al cuore del capannone. I pompieri sono entrati in condizioni molto difficili, causa il denso fumo e le elevate ...

Incendio a Faenza - nel Ravennate : rogo ancora in corso - resta la colonna di fumo : ancora in corso l’Incendio nel deposito di logistica Lotras System a Faenza: vigili del fuoco e protezione civile stanno valutando se abbattere i muri perimetrali dell’edificio per spegnere i focolai che consentono ancora alle fiamme di essere alimentate. ancora visibile l’alta colonna di fumo in cielo, anche se il vento ha cambiato direzione, e da Ravenna si è spostato in direzione Forlì: la precauzione, per i cittadini, è ...

Incendio FAENZA - CAPANNONE A FUOCO/ Video - rogo spento per 2/3 : famiglie evacuate : INCENDIO FAENZA, Video brucia deposito Lotras. Fiamme e colonna di fumo. Comune e Protezione Civile: "Chiudete le finestre".

Appicca Incendio in uno studio di animazione : almeno 23 morti nel rogo : almeno 23 persone sono morte e una trentina ferite in un incendio scoppiato in uno studio di animazione di Kyoto. Un uomo è stato arrestato perchè sospettato di averlo provocato...

Incendio in deposito di rifiuti speciali a Settimo Milanese : rogo domato : Non sono stati riscontrati picchi di sostanze pericolose dopo l’Incendio deflagrato questa mattina all’alba a Settimo Milanese (Milano), in un’azienda di stoccaggio di rifiuti, la EffeC2 in via Sabin 28. Lo fa sapere il Comune della cittadina, in costante contatto con l’Arpa. “Il vento che spirava verso nord-ovest ha portato il fumo verso il centro della nostra città” e “i tecnici Arpa effettuano ...

Milano - maxi-Incendio in un deposito di rifiuti speciali : le immagini del rogo : Alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti con squadre ordinarie e col Nucleo Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico) per spegnere un incendio divampato in un deposito specializzato in trattamento di rifiuti a Settimo Milanese, alle porte di Milano. Alle 9, quattro ore dopo, il rogo era sotto controllo. Venezia, il dialogo tra il comandante e la capitaneria: “Non vi serve un quarto rimorchiatore?”. ...

Vasto Incendio boschivo in Germania : rogo spento dopo una settimana : E’ stato finalmente spento l’enorme incendio boschivo che per una settimana, anche a causa del caldo intenso, è divampato ad un centinaio di km da Berlino: anche grazie al calo termico e alle piogge, le autorità hanno dichiarato formalmente che le fiamme sono state domate. Ridotti in cenere 500 ettari di bosco. A complicare le operazioni di spegnimento di quello che viene considerato come uno dei più estesi incendi nella storia in ...

Incendio Brendola - allarme inquinamento per il rogo tossico : “Vietato mangiare frutta e verdura” : allarme disastro ambientale a Brendola, in provincia di Vicenza, dove un Incendio è scoppiato oggi in una fabbrica di vernici, per cause in via di accertamento. Mentre i comuni limitrofi consigliano ai residenti di chiudere porte e finestre e di non stare all'aria aperta e di non mangiare frutta e verdura esposta, gli esperti dell'Arpav stanno procedendo ai campionamenti dell'aria: si teme che dalla nube possano nascere emissoni di diossine e ...

