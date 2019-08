Incendio a Biella | bruciano rifiuti speciali della ditta Bergadano | “Tenete chiuse le

Fonte : fanpage

(Di lunedì 12 agosto 2019): a bruciare nel Comune di Gaglianico sono isulla strada Trossi. La colonna di fumo nero è visibile anche dall'autostrada A4. Le autorità invitano la popolazione a restare in casa e a chiudere le finestre.

italianaradio1 : Biella, incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti speciali - alcinx : RT @discoradioIT: ????#Biella: divampato un grosso #incendio a Gaglianico, a fuoco i capannoni dell'azienda Bergadano, specializzata nel trat… - rep_torino : Biella, incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti speciali. Timori per l'inquinamento [news aggiornata alle 11:… -