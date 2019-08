Incendi Sicilia | fiamme nel Palermitano | “C’è la mano dell’uomo”

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ancora emergenzain, un rogo ha interessato la frazione di Monreale, nel. L’o, divampato intorno alle 12.30, è stato domato. Lehanno divorato macchia mediterranea e qualche ulivo nei pressi di via Silvio Pellico, ma non è stato necessario evacuare nessuna abitazione. “L’o è stato spento anche grazie all’intervento di un elicottero – spiega il sindaco Alberto Arcidiacono – le operazioni sono andate avanti per diverse ore, ma fortunatamente il rogo è rimasto ben lontano dal bosco”. Sulla natura dell’o il primo cittadino ha pochi dubbi. “Io non credo all’autocombustione, credo che la matrice in tutti i casi che abbiamo registrato nelle ultime settimane nel territorio sia dolosa”. Vigili del fuoco e personale del Corpo forestale sono stati impegnati in tutta la ...

