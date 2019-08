Incendi in Sicilia | fiamme nel Messinese e nel Palermitano

Sicilia - vertice a Monreale per interventi dopo il devastante Incendio del 2-3 Agosto : Su input del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico si prepara a intervenire per mettere in sicurezza i terreni devastati dal pauroso incendio che nella notte tra il due e il tre Agosto ha interessato la zona di Monreale, nel Palermitano. Ieri i responsabili della Struttura commissariale diretta da Maurizio Croce, accompagnati dal sindaco Alberto Arcidiacono e dai tecnici comunali, ...

Incendi - Protezione Civile : “Oggi 22 richieste di intervento aereo” - 16 solo in Sicilia e Calabria : Continua senza sosta l’impegno dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile: anche oggi, gli equipaggi sono stati impegnati dalle prime luci del giorno nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi per cui si è reso indispensabile il supporto aereo alle operazioni svolte dalle squadre a terra. Secondo i dati disponibili alle ore 18.00, sono 22 le richieste di ...

Incendi Sicilia - ancora fiamme nel Trapanese : evacuate villette a San Vito lo Capo : Alcune villette sono state evacuate a San Vito lo Capo (Trapani) per un Incendio nato da un focolaio rimasto attivo dai roghi di ieri. L’Incendio si è sviluppato nella zona della Tonnara e sarebbe stato causato da una caduta di massi infuocati proveniente da Monte Monaco. L’episodio è accaduto mentre era in corso una bonifica della zona, anche a causa della presenza di due differenti venti: lo scirocco che soffia da sud e il ponente ...

Incendi Sicilia - fiamme a Siracusa : evacuate abitazioni : Un Incendio è divampato in contrada Carancino, nella zona nord di Siracusa e le fiamme, alimentate dal vento, stanno minacciando alcune abitazioni. Per precauzione i vigili del fuoco, la Protezione civile e la Polizia municipale hanno disposto l’evacuazione delle case. I roghi hanno lambito l’autostrada Siracusa-Catania, che in alcuni tratti e’ stata invasa dal fumo. L'articolo Incendi Sicilia, fiamme a Siracusa: evacuate ...

Incendi - roghi nelle Isole : abitazione evacuata in Sicilia - canadair in azione in Sardegna : Continuano i roghi nelle Isole, dove il sole picchia forte e le temperature sono in volata, con picchi di +37°C nel Sassarese e +38°C nel Palermitano. A peggiorare il quadro della situazione, ritorna l’emergenza Incendi: sono diversi i roghi in entrambe le regioni, che stanno richiedendo l’intervento di Vigili del Fuoco e canadair. 4 roghi in Sardegna, canadair in azione Mezzi aerei sono in volo in Sardegna per spegnere quattro ...

Incendi - ancora emergenza al Sud e nelle Isole : 20 roghi in Sardegna - continua l’impegno dei soccorsi in Calabria e in Sicilia : continua l’emergenza Incendi a Sud Italia e nelle Isole: in Sardegna, dove per oggi era stata diramata un’allerta arancione, sono scoppiati oltre 20 Incendi, di cui quattro hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Tra i quattro più vasti, il primo è scoppiato in agro di Desulo, in località C. Doi, dove è intervenuto un elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Sorgono. Le operazioni di ...

Incendi : da Sifus esposti in procure siciliane - '50% colpa governo Musumeci' (2) : (AdnKronos) - "Se il patrimonio boschivo siciliano, per almeno il 6o%, è privo di viali parafuoco e di opere di manutenzione del sottobosco - elenca Grosso - se la maggior parte dei forestali è tenuta a casa mentre i boschi bruciano, se gli addetti allo spegnimento degli Incendi sono dentro squadre

Incendi - Protezione Civile : oggi 18 richieste d’intervento aereo - situazione più critica in Sicilia : Gli equipaggi dei Canadair e degli elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dal Dipartimento della Protezione Civile, sono stati impegnati dall’alba di questa mattina nelle operazioni di spegnimento dei numerosi Incendi boschivi a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra, in particolare nelle aree settentrionali e centrali della Sicilia. Al momento, sono 18 le richieste di concorso aereo ricevute dal Centro ...

Incendi : Musumeci - 'in 3 giorni bruciati 356 ettari in Sicilia' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti Incendi". Lo dichiara il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci. "Il corpo forestale della Regione siciliana ha fatto fronte a

Emergenza Incendi in Sicilia : in tre giorni 63 roghi hanno bruciato 356 ettari di territorio : Negli ultimi tre giorni, in Sicilia, sono andati a fuoco 356 ettari, di cui 198 di superficie boschiva, nel corso di 63 differenti incendi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha fatto fronte a questa Emergenza schierando sul campo 585 uomini e oltre 100 mezzi terrestri. In 72 ore sono stati impiegati, complessivamente 25 mezzi aerei, tra elicotteri e Canadair, che hanno portato a termine 264 lanci sui roghi che hanno colpito la Regione. ...

Incendi : M5S - 'emergenza per la Sicilia - Musumeci ne prenda atto' : Palermo, 3 ago. (AdnKronos) - "Ne abbiamo abbastanza di aggiornare con intollerabile puntualità la contabilità degli ettari di boschi Siciliani andati in fumo. Di questo passo ai nostri figli lasceremo un cumulo di cenere. La stalla va chiusa mentre qualche bue è ancora dentro, non quando sono tutti

