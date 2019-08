In Nuova Zelanda il governo ha ricomprato più di 10mila armi da fuoco diventate illegali

In Nuova Zelanda trovato il fossile di un pappagallo gigante vissuto 19 milioni di anni fa : Alcuni scienziati, tramite la rivista Biology Letters, hanno fatto sapere delle scoperte raggiunte sul pappagallo gigante, trovato in un giacimento fossile del primo Miocene a Sydney nel 2008, ma studiato solo adesso. Si pensa che l'animale sia vissuto in Nuova Zelanda nell'era preistorica, circa 19 milioni di anni fa, e dagli studi compiuti in questi anni, pare che questa specie fosse alta mediamente un metro e che pesasse circa sette chili. ...

Pappagallo gigante estinto scoperto in Nuova Zelanda : l’Heracles inexpectatus era il più grande : In un sito paleontologico neozelandese del Miocene un team di ricerca internazionale ha trovato i resti di una specie di Pappagallo estinta gigantesca, la più grande mai vissuta sulla Terra. L'uccello, che gli scienziati hanno deciso di chiamare Heracles inexpectatus, era alto un metro e pesava circa sette chilogrammi.Continua a leggere

Il primo rimorchiatore portuale elettrico - in Nuova Zelanda : Un cambiamento storico è alle porte per la città di Auckland, dove è in arrivo il primo rimorchiatore portuale alimentato a energia elettrica. L’annuncio è della stessa società portuale della Nuova Zelanda, Ports of Auckland, che per rispettare il programma a difesa dell’ambiente, mirato all’obiettivo di zero emissioni entro il 2040, ha siglato un accordo con la società olandese Damen Shipyards Group per l’acquisto della speciale nave 100% ...

Il governo della Nuova Zelanda vuole depenalizzare l’aborto : È uno dei pochi paesi occidentali a vietarlo, a meno di rare eccezioni: il voto in Parlamento sarà piuttosto incerto

Rugby - il ranking mondiale aggiornato. Italia tredicesima - al comando la Nuova Zelanda : Sono il The Rugby Championship e la Pacific Nations Cup i tornei responsabili dei principali cambiamenti del ranking mondiale di Rugby, aggiornato per l’ultima volta lunedì scorso, in attesa dei test match estivi e, soprattutto, della Coppa del Mondo (ricordiamo che gli incontri della manifestazione iridata varranno in maniera doppia per il ranking rispetto a tutti gli altri). L’Italia, approfittando della sconfitta di Tonga con ...

Nuova Zelanda : tecnologia Made in Italy per salire sulla vetta del Signore degli Anelli [GALLERY] : A pochi giorni dall’inaugurazione avvenuta il 26 luglio è già stata definita come «l’attrazione turistica più entusiasmante della Nuova Zelanda». Fra Vipiteno, sede di LEITNER ropeways e la Nuova Zelanda ci sono più di 18.500 km di distanza. Ma la tecnologia Made in Alto Adige colma ogni gap territoriale: LEITNER ropeways ha griffato la Nuova cabinovia Sky Waka, che percorre 1,8 chilometri su uno dei paesaggi più spettacolari del territorio ...

The Rugby Championship 2019 - Nuova Zelanda-Sudafrica 16-16. Gli Springboks pareggiano all’ultimo istante e vedono il successo nel torneo : Nuova Zelanda e Sudafrica pareggiano 16-16 nella gara valida per la seconda giornata del The Rugby Championship: gli Springboks acciuffano il pari a Wellington al’ultimo respiro e vedono così il successo finale nel torneo, mantenendo un punto di margine sugli All Blacks, anche se avranno bisogno di un successo con bonus nell’ultima gara in Argentina per dormire sonni tranquilli. Nel primo tempo il Sudafrica fa subito capire di voler ...

The Rugby Championship 2019 - le formazioni di Nuova Zelanda-Sudafrica. Sfida decisiva per il successo finale ed antipasto della Coppa del Mondo : Sabato 27 luglio, alle ore 9.35 italiane a Wellington, Nuova Zelanda e Sudafrica si sfideranno nella seconda giornata del The Rugby Championship: si tratta di una Sfida molto importante dal momento che le due compagini hanno entrambe vinto all’esordio e la partita sarà dunque decisiva per l’assegnazione del torneo, visto che quest’anno, per via della Coppa del Mondo, la manifestazione durerà soltanto tre giornate contro le ...

Triathlon - World Series Edmonton 2019 : la Nuova Zelanda vince la staffetta mista - quinta posizione per l’Italia : La Nuova Zelanda si aggiudica la staffetta mista della tappa canadese di Edmonton delle World Triathlon Series 2019. Nella località dell’Alberta gli oceanici hanno vinto in maniera davvero brillante l’evento con una line-up giovanissima, con tutti gli atleti al via con meno di 23 anni. In questo modo i “Kiwi” si presentano come grandi favoriti in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020 che vedranno per la prima volta in ...

The Rugby Championship 2019 : Argentina-Nuova Zelanda 16-20. Gli All Blacks soffrono ma vincono in casa dei Pumas : La Nuova Zelanda risponde al Sudafrica nella seconda gara della prima giornata del The Rugby Championship 2019, ma lascia il punto di bonus offensivo in Argentina, con i Pumas, che invece devono accontentarsi del bonus difensivo, dato che gli All Blacks passano a Buenos Aires per 16-20. Ad un terzo del torneo il Sudafrica guida con 5 punti, davanti alla Nuova Zelanda con 4, all’Argentina a quota 1, ed all’Australia, con 0. Nel primo ...

Inflazione al rialzo secondo le attese in Nuova Zelanda - il dollaro kiwi si apprezza : I dati riguardanti l'Inflazione, allontanano la possibilità di un imminente taglio dei tassi di interesse da parte della Reserve Bank of New Zeland. Questo ha finito per spingere il "kiwi" (il nome dato in gergo alla valuta neozelandese) ai massimi di 3 mesi contro il dollaro americano.I dati sull'InflazioneMartedì l'ufficio di statistica neozelandese - la Statistics New Zeland - ha evidenziato che nel secondo trimestre del 2019 l'Inflazione è ...