In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Agosto | Prima sberla a Salvini | nasce la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) In trincea Senato, primo voto anti-Lega M5S, Pd e Leu vanno insieme Nuovo round – Nella riunione dei capigruppo emerge l’asse contro. Oggi in aula si decide il calendario: Conte non andrà in Parlamentodi lunedì 20di Ilaria Proietti e Tommaso Rodano Vuoti poteri di Marco Travaglio Ieri colui che si credeva (e veniva descritto come) il padrone del vapore ha definitivamente perso il controllo della situazione. I pieni poteri, almeno per ora, se li può scordare, e anche quelli vuoti. In Parlamento -dice la Costituzione- vince la maggioranza eè minoranza, anche col concorso esterno di FdI e di B. … Psicodramma Grillo ferma Renzi: i 5 Stelle trattano solo con Zingaretti La proposta dem – L’unico interlocutore è il Pd “ufficiale”, che però chiede la testa di premier e Di Maio, la nomina europea e di rivedere il dl sicurezza di ...

fattoquotidiano : C’è la contestazione sul web e quella nel mondo reale. A Soverato, in provincia di Catanzaro, è andata in scena una… - fattoquotidiano : IL RETROSCENA Il “lodo Grasso”: Di Maio, oltre all’ok al taglio dei parlamentari, chiede che la sinistra lasci gli… - borghi_claudio : @NelloGhio @MarcodaFirenze1 @ComSatyri Vedo che lei non vuole vedere quindi è inutile che io le faccia vedere la ve… -