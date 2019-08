Ilary Blasi gioca col karaoke al compleanno di Teo Mammucari | lui | “Sembra la voce dei

Ilary Blasi pizzicata nel locale : "È imbarazzante sta cosa" - con quale vip la beccano : Teo Mammuccari, classe 1964, ieri sera ha festeggiato in un ristorante di Sabaudia, il suo 55esimo compleanno. Tantissimi gli invitati accorsi per festeggiare l'amatissimo presentatore, tra i quali anche Francesco Totti e consorte. Ed è proprio con Ilary Blasi che Teo ha improvvisato un siparietto d

Teo Mammucari e Ilary Blasi si divertono al ristorante facendo karaoke : Un simpatico karaoke tutto da ridere quello in cui si sono divertiti Teo Mammucari e Ilary Blasi alla cena per il compleanno del conduttore in un ristorante di Sabaudia. Lui prova a coinvolgere la Blasi ma i numerosi tentativi non vanno a buon fine: sbaglia parole e intonazione, tra le prese in giro di Teo e le risate generali. Ilary è seduta con la sua famiglia al tavolo del capitano, o dei raccomandati” come lo chiama il festeggiato, e ...

Totti - l’amore per Ilary Blasi è sempre puro : il messaggio commuove : Francesco Totti commuove. L’amore per Ilary Blasi è sempre cristallino: il messaggio toccante riservato alla moglie Francesco Totti e quell’amore per Ilary Blasi che non conosce tempo, non conosce soste, non conosce crisi. Nelle scorse ore l’ex calciatore e dirigente della Roma ha riservato alla moglie un post al miele su Instagram, con tanto di […] L'articolo Totti, l’amore per Ilary Blasi è sempre puro: il ...

Totti e Ilary Blasi vacanze prima della sitcom : la gioia del Capitano : vacanze di Francesco Totti e Ilary Blasi: Sabaudia la meta di una vita Ilary Blasi e Totti si stanno rilassando nella loro Sabaudia. Un appuntamento fisso che dura da tempo immemore. Da giovanissimi, i due si recavano in quel posto per loro così speciale per trascorrere parte delle vacanze: un rito che è continuato anche […] L'articolo Totti e Ilary Blasi vacanze prima della sitcom: la gioia del Capitano proviene da Gossip e Tv.

Ecco il segreto per avere il corpo di Ilary Blasi : Ilary Blasi condivide su Instagram il suo segreto per un colpo da urlo che farebbe invidia a chiunque. Su Instagram il video delle sue intense sessioni di allenamento in palestra. Come fanno i vip ad avere sempre un fisico tonico e perfetto? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l'aiuto di Madre Natura da solo non è sufficiente. Infatti, per sfoggiare addominali scolpiti e un lato b da fare invidia, le donne dello spettacolo ...

Ilary Blasi convince un signore a dare il suo numero su Instagram ma poi si pente : “Non chiamatelo” : Pensava di fare un favore a un signore invece la sua gentilezza si è trasformata in un grave errore. Ilary Blasi ha infatti tenuto un divertente siparietto in diretta sulle sue Instagram story con un anziano signore di nome Bortolo, che ha presentato ai suoi followers. “Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui – ha detto la moglie di Francesco Totti – Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano”. E ...

Francesco Totti verso Ilary Blasi e l’allenamento diventa una sfida social : Gli allenamenti di Francesco Totti e Ilary Blasi si sono trasformati in una sfida social su “Instagram” a colpi di esercizi, skip e calci al sacco da boxe. Il tutto a ritmo di musica. Francesco Totti ha scelto il brano «Un po’ de que» di Ludwig. Ilary Blasi si è mantenuta sul classico con il celebre «Eye of the Tiger» dei Survivor, colonna sonora dell’indimenticabile Rocky. Un circuito funzionale quello proposto da entrambi, partendo dal ...

“Vi prego - non chiamate!”. Ilary Blasi l’ha fatta grossa : quel numero di telefono su Instagram : C’è ancora una volta Ilary Blasi a dettare legge sui siti di informazione e di gossip in queste ore. Stavolta però la bella conduttrice di Mediaset ne ha combinata una grossa. E centra un numero di cellulare e il suo profilo Instagram. E già ne abbiamo viste di faccende simili in questa pazza estate 2019: ricordate la gaffe di Aurora Ramazzotti, che in una storia fece vedere a tutti quanti il numero della mamma Michelle Hunziker? Ecco siamo a ...