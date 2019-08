Il Tar | no ai funerali pubblici di Piscitelli La moglie | nessuno della famiglia ci sarà

Omicidio Diabolik - il questore di Roma ordina funerali privati : “Motivi di sicurezza”. La protesta della famiglia : “Ricorso al Tar” : Il funerale di Fabrizio Piscitelli dovrà essere celebrato in forma strettamente privata. Lo ha deciso il questore di Roma per ragioni di sicurezza: Diabolik, il leader della Curva Nord della Lazio assassinato mercoledì pomeriggio in via Lemonia, era un “esponente di rilievo” della tifoseria e “fondatore” del gruppo degli Irriducibili. Quindi, per il questore Carmine Esposito, “il rito funebre celebrato in forma ...