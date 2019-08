Il Segreto anticipazioni | PRUDENCIO è un usuraio!!!

Il Segreto anticipazioni Spagnole : la tragica fine di Roberto Sanchez : Francisca non sarà di parola e non fornirà a Roberto l'antidoto al veleno da lei somministratogli. La Dark Lady ucciderà il suo rivale.

Il Segreto - anticipazioni : Julieta e Saul abbandonano Puente Viejo : Nuovo spazio incentrato sulla soap opera iberica Il Segreto. Una delle coppie più amate dello sceneggiato uscirà di scena nei prossimi appuntamenti italiani. I personaggi in questione sono Julieta Uriarte (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal) che, dopo aver affrontato numerosi ostacoli prima di poter coronare il loro sogno d’amore, decideranno di ricominciare una nuova vita altrove. A lasciarsi il passato alle spalle soprattutto sarà la ...

Bitter Sweet anticipazioni - Demet confessa Segreto ad Hakan : ancora inganni : anticipazioni Bitter Sweet, Demet tenta di uccidere Nazli Hakan e Demet torneranno protagonisti indiscussi di Bitter Sweet dopo il matrimonio di Ferit e Nazli che per un bel po’ di puntate ruberà loro la scena. Non che spariranno, sia chiaro, ma gli eventi che coinvolgeranno i due innamorati saranno tali e tanti che tutti saremo […] L'articolo Bitter Sweet anticipazioni, Demet confessa segreto ad Hakan: ancora inganni proviene da ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole dal 12 al 16 agosto : Maria viene rapita dal Mesia : Mentre la programmazione italiana de Il Segreto è in pausa, le puntate spagnole continuano ad andare in onda regolarmente con numerose vicende assolutamente da non perdere. Nel periodo compreso dal 12 al 16 agosto, Fernando Mesia porterà avanti il suo piano di distruggere Puente Viejo, ma allo stesso tempo dovrà fare i conti con il tentativo di Severo e Carmelo di smascherarlo. Non solo, il Mesia scoprirà il ricatto di Maria ai danni ...

Il Segreto anticipazioni : Fernando rapisce Maria - ma nulla è come sembra : anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: Fernando rapisce Maria per un motivo ben preciso Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Fernando Mesia farà di tutto per rendere migliore la vita di Maria Castaneda. Avete capito bene: si prodigherà per salvare sempre la sua amata; in passato ha anche rischiato la vita pur di […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Fernando rapisce Maria, ma nulla è come sembra proviene da Gossip e ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : Severo cade in rovina e Prudencio lo sfratta : Severo chiede un prestito a Prudencio ma quando capisce di non potergli restituire i soldi, l'Ortega decide di prendersi la sua casa.

Anticipazioni Il Segreto : Francisca avvelena Roberto per salvare Maria : La programmazione de Il Segreto continua le sue vacanze estive ma i telespettatori della telenovela spagnola possono comunque restare in contatto con il programma, scoprendo cosa accadrà fra qualche mese per alcuni dei personaggi più amati. Maria partirà da Puente Viejo o finirà per restare vittima dei nuovi intrighi della sua madrina? E quale sarà il destino del suo amico Roberto Sanchez? Quest'ultimo, entrato in scena da qualche settimana, non ...

Il Segreto anticipazioni : la terribile confessione di ALVARO a ISAAC - quale sarà? : In alcuni dei nostri post dedicati alle anticipazioni delle future puntate italiane de Il Segreto, vi abbiamo parlato del piano che il dottor ALVARO Fernandez (Alessandro Bruni) porterà avanti per privare Elsa Laguna (Alejandra Meco) di ogni suo bene materiale. Tutto ciò darà un inaspettata svolta alla trama, che creerà diversi problemi alla perfida Antolina Ramos (Maria Lima)… Il Segreto, trame: ALVARO pianta in asso Elsa e scappa con i suoi ...

Anticipazioni spagnole Il Segreto : Maria incastra la sua infermiera : Il Segreto Anticipazioni spagnole: Maria non sta ricevendo le giuste cure dalla sua infermiera Le Anticipazioni spagnole de Il Segreto riguardanti le condizioni di Maria non sono positive. La figlioccia di Donna Francisca si trasferisce a Cuba con Fernando, dopo essere rimasta paralizzata. La Castaneda finisce in queste condizioni durante l’attentato avvenuto il giorno del […] L'articolo Anticipazioni spagnole Il Segreto: Maria ...

Il Segreto anticipazioni Spagnole : l'addio di Isaac ed Elsa a Puente Viejo : Alejandra Meco e Ibrahim Al Shami, Elsa e Isaac, dicono addio alla soap tramite i social. Così come Julieta e Saul anche un'altra coppia lascia Puente Viejo per cominciare una vita insieme.

Il Segreto/ Anticipazioni spagnole : Antolina ucciderà Isaac? : Il Segreto, Anticipazioni spagnole: Antolina ucciderà Isaac? Per Maria arrivano nuovi terribili nemici a cominciare da Fernando...