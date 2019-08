Il PSG potrebbe virare su Dybala | mentre lui spera di rimanere alla Juve

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) La priorità dellantus, in questo momento sarebbe piazzare i sei pesanti esuberi della rosa, per fare cassa e per evitare che grandi campioni, come ha precisato anche Maurizio Sarri, rimangano fuori dlista Champions League. La difficoltà di vendere i primi candidati da tempo individuati in Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, avrebbe spinto il ds Fabio Paratici a mettere sul mercato Pauloal quale non mancherebbero le corteggiatrici. Dopo che è saltato, per sua volontà, il trasferimento in Premier League, adesso sarebbe nel mirino del Paris Saint Germain metà più gradita all’attaccante di Laguna Larga rispetto al Manchester United. Le mosse di Leonardo Da due anni i parigini seguirebbero l’ex Palermo e da quando è tornato Leonardo tra i dirigenti, i contatti con il suo entourage si sarebbero intensificati. Il club di Al-Khelaïfi prima di inoltrare un’offerta ufficiale...

