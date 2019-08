Il mondo al contrario | le cose che i destri non sanno dei mancini

Fonte : vanityfair

(Di martedì 13 agosto 2019) Principe WilliamI presidentiJennifer LawrenceAngelina JoliePaul McCartneyJohn Mc EnroeLeo MessiBill GatesValentino RossiRicchiScrivereForbiciColtelliPenneDal 1992 esiste una giornata internazionale dei, International Lefthanders Day. Si festeggia il 13 agosto, giornata in cui andrebbe mostrato il bello e il brutto delsmo. È mancina più di una persona su 10 (prevale in queste l’emisfero destro e si capisce dai 3 anni in poi) e in questo 10-15% della popolazione mondiale pare esserci maggiore probabilità che nasca un genio. Leonardo ed Einstein insegnano. «Lefties Will Rule The World», igoverneranno il. È la frase che hanno usato i primi a sostenere il diritto di usare la mano naturale di preferenza, non solo la destra. L’obiettivo era non far sentire diversi quanti proprio una penna con la destra non riuscivano a impugnarla e per la palla avevano un ...

