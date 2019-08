Il lungo viaggio delle Ferrari verso il Circolo Polare Artico

lungo viaggio in auto? Ecco gli accessori per affrontarlo al meglio : Hai in programma un Lungo viaggio in auto? Ecco allora sette utili accessori che non possono mancare nella tua macchina

Beppe Grillo ironizza sul "Mandato zero" : "Il mandato in corso è il primo di un lungo viaggio" : Beppe Grillo dice la sua sul “mandato zero”, la formula lanciata da Luigi Di Maio per superare il vincolo dei due mandati per gli esponenti del Movimento 5 stelle. Su Twitter il fondatore ironizza: “Il mandato ora è in corso è il primo di un lungo viaggio... ma di andarmene a casa non ho proprio il coraggio...”. E Grillo accompagna le sue parole con un link a un pezzo di Julio Iglesias dal titolo ...

Made in Italy - un viaggio lungo 5.600 km porta l’oro di Vicenza in Usa e Cina : Oltre 5mila chilometri, per la precisione 5.640: è la distanza media che percorre un pezzo di oreficeria prodotto nel Vicentino per raggiungere il suo cliente finale, tipicamente negli Stati...