Il ' lodo' del senatore Pietro Grasso per evitare la sfiducia al premier Conte

(Di lunedì 12 agosto 2019) "Cambiamo la legge elettorale, il Rosatellum è sbagliato, e togliamo il boccino dalle mani di Salvini": lo afferma in una intervista a La Repubblica l'ex presidente del Senato Piero, oggi esponente di Leu. Sta facendo "decisamente" passi avanti il '' per far caderesenza passare da una, "anche se senza l'adesione di Forza Italia i passaggi a questo punto dovranno essere questi: comunicazioni diin Senato e, prima del voto, dimissioni presentate al Quirinale in modo da rendere possibile un nuovo governo. È l'unica soluzione che lascia aperti tutti gli scenari possibili sulle elezioni, ma di certo ottiene un risultato fondamentale: togliere a Salvini lo scettro della crisi e restituirlo alle mani die, soprattutto, di Mattarella, arbitro e garante di tutti e non giocatore della partita elettorale".

