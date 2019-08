Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019) Si chiamaFiacchini Anselmi ed èdi. Aveva 30quandolo adottò legalmente. Era il 2003 e la loro unione è ora più forte che mai.si erano conosciuto nel 1993 quando il ragazzo aveva iniziato a lavorare come guarda del corpo.era rimasto colpito dalla sua storia: orfano di entrambi i genitori, scomparsi presto. “Ho voluto offrirgli prima un supporto morale, poi istituzionale. Mi aveva colpitoil modo in cui si era avvicinato a mia madre, frequentando la mia famiglia: era poetico, tenero e fra loro è nata una grande complicità”, ha rivelatoFiacchini Anselmi non è sconosciuto al mondo dello spettacolo. L’uomo ha infatti partecipato alla settima edizione de “L’Isola dei Famosi” condotta su Rai 2 da Simona Ventura. Era uno dei concorrenti figli d’arte insieme a Daniele Battaglia, Manuela Boldi e ...

Noovyis : (Il figlio di Renato Zero: chi è Roberto, 46 anni e a lui molto legato) Playhitmusic - - SaCe86 : Avete mai visto il figlio di #RenatoZero? Ecco chi è Roberto [FOTO] - barrymansixty1 : @gabrieleporri Ma quella era Politica. Poi venne la maledetta Tangentopoli e il circo tragico di nani e ballerine.… -