Il drone per i “selfie volanti” che si comanda coi gesti

Fonte : wired

(Di lunedì 12 agosto 2019) Passano gli anni, ma la voglia di autoscatto cresce in continuazione: tanto che, oltre ai notevoli passi in avanti degli obiettivi frontali degli smartphone e al periodo d’oro dei selfie stick, sul mercato ora arrivano modelli di fotocamere per tutti i gusti. Una delle aziende capace di farsi notare per i particolari scatti garantiti è stata AirSelfie, che dopo il suo primo microha provveduto a migliorare lo sviluppo fino a lanciare Air Pix. Più piccolo di uno smartphone (pesa 52 grammi), sfrutta il concetto degli esemplari precedenti permettendo di ottenere immagini e clip aeree divertenti in maniera semplice. A marcare la differenza con il passato sono alcune funzioni, come SYNControl, che consente di guidare il volo con ie senza passare da telefono e app, e la tecnologia Capture Me che grazie al moto automatico delassicura molteplici scatti e video ...

