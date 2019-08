Il Commissario Ricciardi | la nuova sfida di Lino Guanciale che lascia Non dirlo al mio

Il Commissario Ricciardi : nella nuova serie Lino Guanciale avrà dei 'poteri paranormali' : Sono cominciate già da alcune settimane le riprese della nuova fiction di Rai 1 "Il Commissario Ricciardi" che, dopo essere state effettuate a Taranto, si sono spostate a Napoli. Tra ottobre e novembre il set dovrebbe approdare a Villa Orsini di Gravina a Portici. Il protagonista della serie Tv sarà Lino Guanciale, che interpreterà un Commissario di polizia dotato di poteri paranormali che si muoverà nella Napoli degli anni '30....Continua a ...

Guanciale - 'Il Commissario Ricciardi' : 'Finita la prima settimana di riprese a Napoli' : Lino Guanciale sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa e si confronta con un nuovo progetto televisivo. L'attore è impegnato nelle riprese della fiction inedita, intitolata "Il commissario Ricciardi" ispirata alla penna dello scrittore Maurizio De Giovanni. Sono terminate da poco tempo le riprese nella città di Taranto e il cast si è trasferito a Napoli. L'attore avezzanese è arrivato nel capoluogo campano e ha ...

Lino Guanciale : al teatro San Carlo per le riprese de 'Il Commissario Ricciardi' : Lino Guanciale continua a essere impegnato a girare le riprese della fiction inedita dal titolo "Il commissario Ricciardi". L'attore, come annunciato sulla sua pagina di Instagram, si è trasferito nella città di Napoli. Il set si è spostato al San Carlo, che si distingue per essere uno dei teatri più antichi a livello mondiale. Si stanno girando le riprese in questa sala e si sta usando uno stile da anni '30; la serie è ambientata nell'epoca ...

Lino Guanciale e Il Commissario Ricciardi da Taranto a Napoli : le riprese si spostano al Teatro San Carlo : Continuano le riprese de Il Commissario Ricciardi, serie tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro D'Alatri. Dopo Taranto, il set si è spostato a Napoli, come annuncia il sito Rai News, ed è stata scelta una location suggestiva per le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi. Il Teatro di San Carlo si è trasformato in un set televisivo che per alcuni giorni sarà l'ambientazione ideale della serie, in onda prossimamente su ...

Teatro San Carlo diventa set per “Il Commissario Ricciardi” : Il Teatro di San Carlo si è trasformato in questi giorni in un set cinematografico per le riprese della nuova serie Rai "Il commissario Ricciardi": nella prestigiosa sala e sui palchi del San Carlo, il più bello e antico del mondo (1737), tutti rigorosamente in costume anni '30. Sul palcoscenico le scene pittoriche, come si usava al tempo, di Cavalleria Rusticana. La serie, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni e diretta da Alessandro ...

Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale saluta Taranto : le riprese continuano a Napoli : Lino Guanciale è molto presente sui social e, sul suo profilo Instagram, qualche giorno fa ha comunicato di aver lasciato la città di Taranto, essendo terminate le riprese in Puglia della nuova serie televisiva Il Commissario Ricciardi. L'attore ha pubblicato un post per l'occasione, nel quale ha dimostrato di aver gradito molto il soggiorno nella città pugliese, apprezzandone anche le bellezze storico-paesaggistiche. Il protagonista delle ...

Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi - personaggio psicotico nella Napoli fascista : promo e trama della serie Rai : Tra le novità della prossima stagione Rai c'è Il Commissario Ricciardi, la serie con Lino Guanciale tratta dal fortunatissimo ciclo di romanzi scritti da Maurizio de Giovanni e tradotti in tutto il mondo. Alla presentazione dei palinsesti Rai, è stata divulgata anche la sinossi ufficiale della fiction prodotta da Rai Fiction con la Clemart. Il Commissario Ricciardi è ambientato a Napoli nel 1932, in piena epoca fascista. Lino Guanciale ...

Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa 3 dopo Il Commissario Ricciardi? Le prime indiscrezioni : Per coloro che attendono La Porta Rossa 3, ci sono grandi novità in vista. La terza stagione della fiction Rai è stata confermata mesi fa, al termine del secondo ciclo di episodi. Il successo di ascolti e critica hanno convinto l'azienda di Viale Mazzini a ordinare un terzo atto della saga del Commissario-fantasma Leonardo Cagliostro, il personaggio interpretato da Lino Guanciale. Tuttavia, i fan dovranno attendere un po' prima di vedere La ...

Il Commissario Ricciardi presto le riprese a Napoli - casting al Jemakà : Il Commissario Ricciardi pronto il set per Napoli, casting il 1 luglio Da Taranto a Napoli, manca pochissimo. La troupe guidata da Alessandro D’Alatri è pronta a traslocare nella città partenopea ...

Il Commissario Ricciardi - Maurizio De Giovanni fa un passo indietro «Non mi riconosco in alcune scelte artistiche - non farò parte del progetto televisivo» VIDEO ESCLUSIVO : Maurizio De Giovanni dice addio al Commissario Ricciardi e boccia il progetto televisivo «Ho scritto le sceneggiature, ma non condivido alcune scelte artistiche. Mi immaginavo un giovane Andy Garcia con gli occhi verdi» Notizia clamorosa a pochi giorni dall’uscita de “Il pianto ...

Il Commissario Ricciardi casting comparse : casting per la fiction "Il Commissario Ricciardi" Continuano i ciak a Taranto per “Il Commissario Ricciardi” la nuova fiction Rai diretta da Alessandro D’Alatri che vedrà protagonista Lino Guanciale. Ne abbiamo già parlato ampiamente in diversi articoli. Dalle prime foto sul set (vedi qui) ...

Foto e trama de Il Commissario Ricciardi - Lino Guanciale dopo La Porta Rossa è ancora un poliziotto tra vivi e morti : È già una delle produzioni Rai più attese della prossima stagione televisiva, e da Foto e trama de Il Commissario Ricciardi se ne intuisce il motivo. Protagonista è Lino Guanciale nei panni del personaggio creato da Maurizio de Giovanni (l'autore de I Bastardi di Pizzofalcone), un Commissario della Mobile di Napoli dotato di una grande capacità: è l'unico in grado di vedere i fantasmi delle persone morte in modo violento. Le riprese della ...