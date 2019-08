Igor il russo vuole scontare la sua pena in Italia | l’ultima richiesta del killer di

Ecco l'ultima trovata di Igor il russo : "Voglio una cella in Italia" : Aurora Vigne Con la possibile estradizione, per i legali italiani sarà più facile preparare la carta della richiesta di perizia psichiatrica alla Corte d'assise d'appello per fare ricorso Vuole scontare l'ergastolo in una cella in Italia e non in Spagna. È questo che chiede Igor il russo. Il killer, che in realtà si chiama Norbert Feher, è stato condannato dai giudici in Italia per l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri. In quel ...