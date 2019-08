ICARDI ALLA ROMA? Di Marzio | l' Inter chiede Dzeko e 60 milioni | si tratta

Sportmediaset : ICARDI apre alla Roma. Possibile lo scambio con Dzeko : Secondo quanto scrive Sportmediaset, potrebbe concretizzarsi lo scambio Dzeko-Icardi. L’argentino di proprietà dell’Inter avrebbe infatti aperto ad un Possibile trasferimento alla Roma. Uno scenario di mercato che diventa sempre più probabile, scrive Sportmediaset. Da settimane i contatti tra i due club sono continui e con la cessione di Perisic al Bayern i nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta per l’attaccante ...

Gazzetta : ICARDI si è promesso alla Juve : Juve e Icardi sono promessi sposi secondo la Gazzetta dello Sport. Il giornale sportivo è certo che l’attaccante argentino non abbia nessuna altra voglia se non quella di congiungersi alle vecchia signora. Ma per fare questo Mauro deve aspettare, aspettare che i bianconeri abbiano piazzato Dybala, Higuain e altri 5 esuberi, prima di poter pensare ad un accordo. Ma come tutti i romanzi, quello di Icardi riserva sorprese e colpi di scena e ...

CorSport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per ICARDI solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

Le conseguenze del Neymar effect per la Gazzetta : Dybala al PSG e ICARDI ALLA Juve : Mauro continua a volere al Juve e se Neymar approdasse davvero al Real Madri si aprirebbero degli scenari che favorirebbero l’argentino secondo la Gazzetta dello Sport. Leonardo ha già il nome giusto per il dopo Neymar ed è proprio Dybala che dagli emiri potrebbe pure strappare i 12milioni chiesti inizialmente a United e Tottenham. Questo passaggio aprirebbe al rilancio bianconero per Icardi, sogno neanche troppo nascosto di Paratici: una ...

Moggi : 'Dybala serve ancora molto alla Juventus - no allo scambio con ICARDI' : La Juventus è pronta a disputare l'ultima partita di International Champions Cup a Stoccolma contro l'Atletico Madrid, sarà occasione per la società spagnola di 'vendicare' la sconfitta di Champions League proprio contro i bianconeri negli ottavi di finale della scorsa competizione europea. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi funzionali al gioco di Maurizio Sarri: l'esigenza principale resta però ...

E ora ICARDI pensa seriamente all’addio all’Inter. Napoli alla finestra : Icardi ora pensa davvero all’addio all’Inter. L’ennesimo smacco è stato mal digerito dall’argentino. Dopo la rimozione della fascia da capitano e l’esclusione dalle gare precampionato, Icardi covava ancora qualche piccola speranza per poter ricucire il rapporto con la sua Inter. Purtroppo, non è andata così. l’ultimo smacco sembra non essere proprio andato giù all’argentino che, a quanto pare, ...

CorSport : ICARDI al Napoli aprirebbe la strada per Milik alla Roma (il Napoli vuole 60 milioni) : Se Icardi andasse al Napoli, Milik sarebbe messo sul mercato da De Laurentiis e si aprirebbe la strada del polacco verso la Roma. Con l’argentino in squadra, per lui ci sarebbe molto meno spazio. Il tecnico Fonseca, scrive il Corriere dello Sport, apprezza parecchio il centravanti del Napoli. Lo ha studiato e i suoi movimenti sono perfetti per il suo gioco. La Roma è il club più accreditato per l’acquisto di Milik, anche se il Napoli ...

Dybala al palo - J.Jesus chiama ICARDI ALLA Roma : La Juventus, a 24 giorni dalla chiusura del calciomercato italiano, vive una situazione complicata, perche' il blitz di Paratici in Inghilterra non ha prodotto gli effetti sperati: Paulo Dybala e' stato costretto a rimanere a Torino, dopo che e' saltato lo scambio con LUKAKU. L'argentino, dunque, resta un giocatore in esubero per Sarri, proprio come il connazionale HIGUAIN e il croato Mario MANDZUKIC. Ivan PERISIC prende tempo e, pur ...

CorSport : Che farà ICARDI? La Roma pronta all’offerta. Il Napoli resta alla finestra : Giornata durissima quella di ieri per Mauro Icardi. All’Inter è arrivato Lukaku, che ha sottratto all’argentino la maglia numero 9 che indossava da 6 stagioni. E ora che farà Mauro? Secondo il Corriere dello Sport quasi sicuramente lascerà la Pinetina. Sul mercato gli sono arrivate offerte da Roma, Napoli e Juve. Il club giallorosso sembra pronto a mettere sul tavolo 30-40 milioni più il cartellino di Dzeko, ma dalla sua non ha la Champions. Il ...

Wanda Nara - clima teso con Mauro ICARDI : il motivo è… ‘Ballando con le Stelle’ : La show girl vorrebbe partecipare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ma il marito si oppone per gelosia Wanda Nara e Mauro Icardi monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche i rotocalchi di gossip per le ‘voglie’ della bella argentina. Spada/LaPresse Stando a quanto riferito dal settimanale RCS, il prossimo impegno per la moglie-agente di Maurito potrebbe essere ‘Ballando ...

ICARDI si avvicina alla Juventus (e Wanda Nara smentisce la gravidanza) : Non c’è soltanto l’ok di Cristiano Ronaldo, anche la telefonata con Dybala. Mauro Icardi si sta avvicinando alla Juventus. Secondo alcuni, è questo il vero motivo della sua rottura avvenuta da mesi con l’Inter. Il centravanti argentino potrebbe essere il terminale offensivo della squadra di Maurizio Sarri. A questo punto con Higuain in panchina se Gonzalo non dovesse accettare la Roma. Bisogna capire se ci sarà lo scambio con ...

Gazzetta : Ronaldo vuole ICARDI ALLA Juventus (è lui il vero direttore sportivo) : Ormai è evidente che il responsabile dell’area tecnica della Juventus è Cristiano Ronaldo. L’operazione De Ligt, la messa ai margini della rosa di Dybala e Higuain. E adesso si aggiunge un altro tassello al mosaico: Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi al centro dell’attacco juventino. Lo scrivo oggi la Gazzetta dello Sport. CR7 reclama al centro dell’attacco un partner di livello. Al portoghese Lukaku andrebbe benissimo, ma ...

