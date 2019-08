I dipendenti del Campidoglio si rifiutano di fare le fotocopie Raggi chiama i privati

Aziende italiane vittime di phishing - l’anello debole della catena sono i dipendenti : I dipendenti delle Aziende italiane cascano facilmente nei tranelli delle mail di phishing, indebolendo la sicurezza aziendale. È questa nella sostanza l’estrema sintesi di una ricerca condotta dall’azienda specializzata in sicurezza Trend Micro dal titolo “Nella mente degli IT security leader: minacce sfide e opportunità”. L’obiettivo era scoprire quali minacce informatiche dovessero fronteggiare le Aziende oggi. I risultati non ...

Pensioni - Durigon : 'Scatta Quota 100 anche per i dipendenti del pubblico impiego' : Novità sulle Pensioni anticipate con Quota 100 introdotte dal governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. Da oggi, 1° agosto, “potranno andare in pensione” con le nuove regole di Quota 100 “anche i dipendenti del pubblico impiego”. A ricordarlo, in una nota stampa, è il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali, Claudio Durigon. "Viene calcolato che tra luglio e settembre che – spiega l’esponente del governo al lavoro sul ...

Banche - piazzetta Cuccia : “In Italia 64mila dipendenti in meno in dieci anni : calo del 18 - 9% contro media Ue del 17%” : In Italia i dipendenti bancari sono 64mila in meno rispetto a dieci anni fa: tra il 2008 e il 2018 sono diminuiti del 18,9%, contro una media europea del 17%. Lo calcola l’Area Studi di Mediobanca nel suo studio sulle Banche internazionali. Tra i grandi istituti Italiani spicca Unicredit, che ha quasi dimezzato i suoi dipendenti, passati dai 176mila circa del 2008 ai 96.348 di fine 2018. Una diminuzione non a perimetro omogeneo ma a ...

Lunedì assemblea dei dipendenti dell'Inps di Ragusa : La Cisl Fp Ragusa Siracusa ha organizzato per Lunedì 22 luglio, dalle 10 alle 12, nei locali dell’Inps di Ragusa, un’assemblea di tutti i dipendenti

Monopoli - 13 arresti per assenteismo tra dipendenti e medici dell’ospedale : coinvolti 2 primari : I dipendenti dopo aver timbrato il cartellino uscivano dal posto di lavoro per dedicarsi ad attività private. In alcuni casi i lavoratori si facevano marcare la presenza dai colleghi. In tredici sono finiti in manette, altri venti quelli indagati.Continua a leggere

Legge Concretezza - pronto il regolamento : impronte digitali per dipendenti pubblici. Bongiorno : “Finita epoca delle truffe” : E’ stato inviato al Garante della Privacy il regolamento sulle impronte digitali per la verifica degli accessi al lavoro dei dipendenti pubblici e la prevenzione dell’assenteismo. Il garante invierà poi il regolamento alla Conferenza Unificata del Consiglio di Stato per i relativi pareri, mentre per l’istituzione del Nucleo per la Concretezza si dovrà attendere settembre. Nel giorno in cui a Molfetta sono stati arrestati 12 ...

Hearthstone : ex dipendenti del community team contro le nuove assunzioni di Blizzard : Activision Blizzard ha licenziato tutti i membri del community team di Hearthstone, lasciandoli per strada, ma ora sta assumendo nuovi collaboratori proprio nello stesso settore, riporta Sparkchronicles.Christina Mikkonen, ex dipendente del community team di Hearthstone, si è lanciata contro Blizzard dopo aver visto un nuovo annuncio di lavoro relativo a settori che hanno visto massicci licenziamenti all'inizio di quest'anno, con oltre ottocento ...

Furbetti del cartellino - nove dipendenti pubblici nei guai a Roma : "Totale anarchia" : Nel mirino della Procura di Roma e dei vigili nove dipendenti dell'Ufficio Giardini: sono stati incastrati "in modo...

Il dramma dei 3.200 dipendenti di Almaviva è l'inizio della fine per i call center? : Sit-in a Palermo dei lavoratori Almaviva, colosso dei call center. Dalle 9 alle 13 presidi davanti ai punti di Wind e Tim di via Libertà, di tutti gli operatori liberi dal servizio, contro il rischio di dimezzamento degli stipendi e, a partire da settembre, di licenziamenti per il crollo dei volumi di traffico. Tim e Wind avrebbero fatto sapere - dicono i sindacati - che da luglio passeranno il 70% in meno di chiamate. Sindacati e lavoratori ...