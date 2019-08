Huawei Mate 30 Pro dovrebbe essere come in questo render

Ecco il giorno dei Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro : presentazione anticipata : Non ha dubbi il portale russo 'hi-tech.mail.ru': i Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro saranno presentati il prosimo 19 settembre nel Vecchio Continente, a margine di un evento dedicato. La coppia monterà a bordo il processore Kirin 990, di recentissima fattura. Il sito di informazione è parso molto convinto della data, in quanto direttamente fornita da un dipendente del colosso cinese, d'accordo con alcune altre indiscrezioni dei giorni ...

Huawei Mate 30, Mate 30 Pro e Mate 30 Lite potrebbero essere presentati e commercializzati già nel mese di settembre 2019: l'ultimo dei tre potrebbe arrivare in due versioni, una globale con Android Q ed EMUI 10 e una con il nuovo Hongmeng OS.

Giornata di Aggiornamenti per tre smartphone Android: Huawei Mate 20X 5G, da poco arrivato sul mercato, OnePlus 3 e OnePlus 3T.

Huawei Mate 30 Pro riappare in pubblico in un nuovo scatto rubato: lati curvi, notch ridotto, e tante promesse sul reparto fotografico.

Un vero e proprio Fuoritutto Huawei nel volantino Huawei ora attivo e valido fino al 15 agosto. La catena di elettronica mette in copertina, tra le sue promozioni, quella dedicata ad un device di punta attuale come il Mate 20 Pro ma non mancano speciali sconti riservi anche (per la stessa serie) al Mate 20 Lite) e ancora al P30 Lite e P30 Pro. Insomma chi è fan del brand avrà pane per i suoi denti, almeno fino alla metà del corrente ...

Per domani è previsto l'evento organizzato a New York da Samsung che porterà alla presentazione del nuovo phablet Galaxy Note 10, di cui si è parlato in molte occasioni. Ma il phablet del colosso sudcoreano non è l'unico dispositivo atteso sul mercato per questa seconda metà del 2019. Continua ad essere al centro di numerose indiscrezioni, infatti, quello che può essere considerato il suo principale rivale, l'attesissimo ...

Si torna a parlare del rivoluzionario comparto fotocamera del Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro, in particolare di quello principale. Della sua forma circolare si è parlato anche settimane fa per poi ritornare alle indiscrezioni che vorrebbero l'unità molto più simile a quanto già di scena sul Mate 20. Nuovo colpo di scena e oggi: un informatore d'eccezione come Slashleaks ha condiviso sul suo profilo Twitter delle immagini davvero significative.

Fermi tutti, qualcosa si sta finalmente muovendo nella nuova ma interessante nicchia di mercato degli smartphone pieghevoli. Dopo una partenza nella scorsa primavera che non esiterei in alcun modo a definire flop, il Huawei Mate X si conferma in queste ore come prossimo davvero al lancio commerciale. Stesso felice destino, finalmente, dovrebbe riguardare anche il Samsung Galaxy Fold. Va dunque specificata la pianificazione del via alle vendite ...

Come da promesse, Huawei Mate X dovrebbe fare il suo debutto commerciale a settembre inizialmente con un lotto limitato che crescerà in modo graduale con il passare delle settimane. Secondo quanto riportato il modello pieghevole sarebbe tra i protagonisti dell'attesa Huawei Developer Conference del prossimo 9 agosto a Dongguan in Cina. Il motivo delle scorte […]

Il Huawei Mate 30 Pro surclasserà letteralmente il Samsung Galaxy Note 10 lato Fotocamera? A due giorni soltanto dal lancio del phablet Samsung in programma mercoledì 7 agosto a New York, un leaker ben autorevole come @UniverseIce ha messo a confronto le due ben diverse tecnologie per gli scatti e le notizie non sono confortanti per il primo device prossimo alla presentazione. Ebbene il Samsung Galaxy Note 10 dal vicinissimo lancio rischia ...

Huawei Mate 20 Pro è protagonista di un'offerta eccellente da Unieuro: se fate in fretta, potreste riuscire a portarvelo a casa per appena 380 euro.