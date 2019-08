Hong Kong | manifestanti bloccano aeroporto | cancellati i voli Cina | “Atti di terrorismo”

Così il governo cinese sta costruendo l'intervento armato a Hong Kong : Roma. Ieri nella terza conferenza stampa dall’inizio delle proteste a Hong Kong, dieci settimane fa, il portavoce dell’ufficio per gli affari di Macao e Hong Kong del governo di Pechino Yang Guang ha alzato ancora i toni: “Gli estremisti stanno usando tattiche estremamente pericolose per attaccare l

Heather Parisi elogia manifestanti Hong Kong/ 'Giovani danno immensa speranza' : Imperversa a Hong Kong la protesta dei manifestanti, aeroporto occupato. Heather Parisi elogia i tanti giovani scesi in campo.

La crisi di governo e la situazione a Hong Kong : Chi è l'uomo del giorno, quello di cui parlerete nelle cene al mare, in montagna o meglio ancora in campagna? Ovviamente è il nuovo Churchill, detto davvero senza ironia, Nicola Zingaretti. L'uomo che dice no alla peace in our time con chi ha governato con Salvini e ne ha condiviso tutto e che dice

Heather Parisi si schiera con i manifestanti di Hong Kong - : Francesca Galici Heather Parisi rinnova il suo supporto ai manifestanti di Hong Kong tramite il suo profilo Twitter, dove ammette la sua preoccupazione per la situazione politica dell'ex colonia inglese Heather Parisi ha deciso di schierarsi dalla parte dei manifestanti che da settimane sono scesi in piazza a Hong Kong per reclamare l'indipendenza dell'ex colonia inglese. Non una scelta simbolica quella della showgirl americana, ...

Tensione a Hong Kong - Cina perde la pazienza ed evoca terrorismo. Occupato l’aeroporto : La situazione rischia di degenerare a Hong Kong all'indomani di una giornata di guerriglia urbana da parte dei dimostranti pro-democrazia e di repressione della polizia che, tuttavia, non sembra aver intimidito i manifestanti, oggi massicciamente presenti all'interno dell'aeroporto del territorio semi-autonomo. Intanto, da Pechino, arriva un segnale molto inquietante: nelle proteste - sostiene il governo centrale - ci sono "segni di terrorismo". ...

Hong Kong - 5mila manifestanti occupano l’aeroporto : tutti i voli cancellati : tutti i voli cancellati. È la decisione, rara, presa dalle autorità dell’aeroporto internazionale di Hong Kong dopo che 5mila manifestanti lo hanno occupato per un sit-in. La protesta è nata dopo le violenze di cui si è resa protagonista la polizia nel weekend appena trascorso ai danni delle persone scese in strada (tutti i fine settimana, da giugno) contro il progetto di legge che autorizzerebbe le estradizioni verso la Cina. La chiusura, ...

Hong Kong - la tensione resta altissima : 13.30 Sono cinquemila i manifestanti che protestano bedati all'aeroporto di Hong Kong contro il governo locale e la Cina. Le autorità locali invitano i passeggeri presenti a lasciare il terminal prima possibile. tensione alta anche in città, dove si contano circa 40 feriti negli scontri di ieri con la polizia, armata di fucili con proiettili a cuscinetto e -oggianche di cannoni ad acqua. In Rete video degli scontri: la polizia manganella i ...

La protesta blocca i voli a Hong Kong. La polizia usa cannoni ad acqua : Non si placa la crisi a Hong Kong. La polizia ha deciso di dispiegare camion con cannoni ad acqua come nuovo mezzo per affrontare le manifestazioni pro democrazia che vanno avanti da oltre due mesi.I veicoli, dotati di videocamere di sorveglianza, sono stati introdotti dopo gli scontri di domenica fra polizia e manifestanti in una decina di siti della ex colonia britannica.Gli agenti hanno lanciato ieri lacrimogeni nelle vie dello shopping e in ...

“Gaffe” Versace su Hong Kong - chiede scusa anche Donatella : Per scusarsi con i clienti cinesi dopo la gaffe delle t-shirt che non attribuiscono Hong Kong e Macao alla Cina, il brand italiano della moda ha messo in campo anche la stilista, Donatella Versace. "Sono profondamente dispiaciuta per lo sfortunato recente orrore commesso dalla nostra Compagnia e che è attualmente discusso su diversi canali social media", ha scritto in un comunicato Donatella Versace, ripubblicato anche sulla pagina Facebook ...

Il decimo weekend di proteste a Hong Kong - in dieci foto : Maschere antigas, caschetti protettivi, scudi di plastica e gli onnipresenti ombrelli, ma anche parecchia violenza

A Hong Kong la polizia ha sparato di nuovo lacrimogeni contro i manifestanti : Sabato sera ora locale la polizia di Hong Kong ha sparato lacrimogeni contro i manifestanti filo-democrazia che si erano riuniti per protestare contro il governo per il decimo weekend consecutivo. Gli scontri, che si sono verificati alla fine di una

Hong Kong - altri tre giorni di protesta. Ambasciatore Cina : “Usa non giochino col fuoco” : Hong Kong si prepara al decimo weekend consecutivo di proteste per chiedere maggiore democrazia. In centinaia sono arrivati all'aeroporto di Hong Kong per un sit-in che dovrebbe andare avanti per tre giorni. Secondo l'agenzia Dpa, i manifestanti sarebbero già migliaia. L'obiettivo dichiarato è sensibilizzare i turisti di passaggio nell'ex colonia britannica e attirare l'attenzione internazionale. "HK to freedom", "Hong Kong verso la libertà", è ...

Amb.Cina : Usa aiutano proteste Hong Kong : 15.20 "Il mondo politico degli Stati Uniti sta dando sostegno e amplificando le idee dei manifestanti" a Hong Kong. Lo ha detto in una conferenza stampa l'ambasciatore cinese a Roma,Li Junhua. "Hong Kong è della Cina, e non accettiamo alcun tipo di interferenza straniera", ha aggiunto Li, che poi ha lanciato un avvertimento a Washington: "Chi di spada ferisce -ha affermatodi spada perisce". "A Hong Kong bisogna subito fermare il caos e la ...